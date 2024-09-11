Восстановление фар: что стало с лаком за три года эксплуатации автомобиля

За годы эксплуатации в тяжелых российских условиях затираются и мутнеют любые фары. И пластиковые, и стеклянные. Официальный дилер, конечно, предложит поменять, но где мы и где «поменять»? Восстановим! Причем сами, своими руками, в гаражных условиях — инструкции в интернете есть. Что ж, сказали — сделали. А что было дальше и как с этим теперь жить — в материале портала «АвтоВзгляд».

Идея перелачить затертые фары подробно описывалась неоднократно, повторяться смысла нет, но основные пункты все же проговорим — понадобится для понимания процесса. Итак, чтобы вернуть старой оптике первозданный блеск, отжившее свое покрытие надо убрать. Заводской лак сдирается шкуркой, а нежный пластик покрывается новым, прям из баллончика. И будет нам счастье долгие лета.

В теории процесс выглядит именно так. И на практике выглядел тоже: аккуратно сняв 15-летнее покрытие, мы нанесли новое прямо на улице. Строго как написали в интернете.

Давайте начистоту: получилось нормально. Да, была легкая «апельсиновая корка», которая шкурочкой «по воде» убралась, но фары снова начали освещать дорогу и пристойно выглядеть. Показалось, что удалось добиться результата. Первый же выезд в темное время суток подтвердил верность суждений: машина перестала быть «слепой». Получается, все правильно сделали? Мужики на форумах «дали базу»? Нет, нет и еще раз нет.

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Во-первых, уже через месяц новый слой лака пошел трещинами. То ли старый сбили не до конца (трещины появились на загибе оптики, где тереть было не так удобно, как на основной плоскости), то ли сам лак был не слишком хорош, во что особо верится. Одним словом, классический «подрыв».

Чуда не произошло: покрывать столь нагруженную — ультрафиолет, реагенты, вода, песок — поверхность однокомпонентными составами нельзя, нужен отвердитель. Тогда, три года назад, смешать компоненты можно было только в краскопульте, которого по замыслу и на деле у нас не было, так что покрыли тем, что купили в магазине. Сегодня уже продаются лаки с отвердителем в баллончиках, и они смешиваются классическим путем — потрясти.

Да, трещины пошли, но фары-то светили, да и сам «подрыв» особо в глаза не бросался. Тем более, на скорость не влиял. Но дальше, спустя пару зим, новонанесенный лак начал вздуваться уже на самой фаре. Сначала отдельными пузырьками, потом «широким фронтом», а текущим летом просто сошел лоскутами.

Итого имеем: летом 2021 года нанесли — летом 2024 года пришли к необходимости полностью работу переделывать. Снова сдирать до пластика, снова покрывать защитным слоем. Обидно? Немного. Но с другой стороны — а она, другая сторона, есть всегда — получен серьезный повод подумать о столь популярной сегодня методике покрытия фар пленкой. Это дешевле (двухкомпонентный лак обойдется в 1000 рублей, а пленка — в 350), это интереснее, это технологичнее. Надо успеть до холодов.