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Эксперт назвал 5 водительских ошибок, которые «убивают» кондиционер в машине

Как делать не нужно

Кондиционер автомобиля — довольно сложная система, требующая не только регулярного обслуживания, но и правильного обращения. И как показывает практика, далеко не все автовладельцы знают, что такое это самое правильное обращение. О самых частых ошибках — тех, что приводят к преждевременной кончине устройства и дорогостоящему ремонту — рассказал эксперт.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт назвал 5 водительских ошибок, которые «убивают» кондиционер в машине

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, самая грубая ошибка — включать кондиционер на полную мощность сразу же после длительной стоянки автомобиля под палящим солнцем. Воздух в салоне раскален, компрессор перегрет — система подвергается огромной нагрузке. Правильнее сначала открыть окна и проветрить авто, а уже потом постепенно увеличивать мощность обдува.

Следующая распространенная ошибка — все время выкручивать кондиционер, что называется, на максимум. Из-за непрерывной работы на пределе возможностей быстро изнашивается компрессор, а его замена или ремонт обходятся в десятки тысяч рублей. Другое частое «упущение» — пренебрежение обслуживанием. За уровнем фреона, чистотой фильтров и состоянием патрубков следить необходимо, проводя диагностику раз в пару лет.

Внимание кондиционеру нужно уделять и в зимнее время года: периодически (раз в месяц на 10-15 минут) его включать, «разгоняя» в системе жидкость и не давая уплотнителям пересохнуть. Многие так не делают, и это ошибка номер четыре. Пятая же заключается в игнорировании первых признаков неисправностей. Если появились посторонние шумы, неприятный запах или поток воздуха стал слабее, необходимо как можно скорее записаться на диагностику, сказал эксперт.

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