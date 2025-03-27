С какими сложностями столкнется владелец подержанного авто, меняя подушку безопасности

Наличие в машине подушек безопасности — полезный фактор, снижающий риски при возможном ДТП. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», как наилучшим образом обслуживать эти элементы, чтобы они были надежным залогом спокойствия водителя и пассажиров.

Поскольку подушка безопасности срабатывает мгновенно при столкновении, смягчая удар и предотвращая серьезные травмы, то этот элемент конструкции ТС может сберечь здоровье, а то и жизнь водителя или пассажира, замечает эксперт по развитию и продвижению продуктов компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) Ольга Козлова. А значит — проверять состояние подушек необходимо.

При этом менеджер одного из московских СТО Алексей Н. шутит, что самый простой способ проверить этот элемент конструкции авто — «разогнаться посильнее и въехать в препятствие». Естественно, в реальности делать этого не следует. Можно обратиться за профессиональной поддержкой в автосервис, где специалисты проведут диагностику Supplemental Restraint System (SRS) — системы, которая, помимо всевозможных сенсоров, включает в себя все элементы безопасности людей, находящихся в машине.

Обычно производители дают конкретные рекомендации по срокам проверки, которые зависят от модели автомобиля, рассказывает мастер. Но в любом случае стоит обратить внимание на подушки, если на приборной панели загорелся специальный индикатор. Однако проверить состояние эйрбэга самостоятельно невозможно, это требует специального оборудования и дополнительных знаний.

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Однако если речь заходит про достаточно «возрастной» автомобиль, то важно учитывать ряд нюансов, замечает эксперт. Прежде чем поменять подушку на сильно подержанном авто, следует понимать, что новых экземпляров на рынке может просто не быть. Кроме того, этот компонент меняется вместе со специальным блоком. То есть меняешь эйрбэг — нужно поменять и блок.

— А если подушку на машину с большим пробегом еще можно найти на тех же разборках, то разыскать блок значительно сложнее, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Купишь эйрбэг, а он, кстати, может быть того же года выпуска, что и сама машина, а тебе еще и блок нужен. Так что если сигнал «заменить подушку» на «возрастной» машине не загорается, то нужно много раз подумать, прежде чем ее трогать.

Другое дело — если этот компонент точно вышел из строя, замечает мастер. В России в таких случаях иногда ставят так называемые обманки. Для имитации исправности монтируется специальное устройство, благодаря которому на приборной панели не загорается «тревожный» индикатор. Обычно к такой хитрости прибегают в тех случаях, когда airbag был удален или его не заменили после аварии.

В России нет юридического запрета на установку элементов, имитирующих штатные эйрбэги. Прямо сейчас любой желающий может заказать что-то такое на маркетплейсе. Но ставить «обманку» Алексей не советует: даже подержанная подушка — это определенные шансы на помощь в случае ЧП, а ее гарантированное отсутствие, естественно, означает увеличение рисков при аварии.