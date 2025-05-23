Автоэксперт рассказал, какие вещи нельзя оставлять в машине в жару

С наступлением теплого сезона температура в салоне припаркованной машины может достигать критических значений, и умным решением станет забрать электронную технику, взрывоопасные и платисковые предметы, а также аэрозольные баллоны. Не стоит также оставлять ценные вещи под лобовым стеклом — в самом жарком месте в авто.

Как в беседе с «Российской газетой» рассказал руководитель «Рольф Автогарант» Алексей Крюков, летняя жара превращает автомобиль в настоящую «духовку». Всего за несколько минут под палящим солнцем температура в салоне может достичь 60-70°C, что негативно сказывается на электронике, которая не рассчитана на работу в таких условиях — столбик термометра не должен превышать 45°C.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами, которые используются в телефонах, планшетах и пауэрбанках, при таких температурах начинают изнашиваться в разы быстрее, а при достижении критической отметки батарея может вздуться или даже воспламениться. Даже кратковременное пребывание на солнце повышает вероятность поломки, так как несмотря на то, что корпус устройства может казаться прохладным на ощупь, внутри него температура может быть значительно выше.

Не стоит также оставлять в жару зарядные устройства в прикуривателе. Под воздействием высокой температуры пластик деформируется, а некачественные адаптеры могут вызвать короткое замыкание. Особенно опасно, если зарядка остается подключенной при выключенном двигателе, так как это создает дополнительную нагрузку на бортовую сеть.

Одним из самых жарких мест в автомобиле является пространство под лобовым стеклом. Под прямыми солнечными лучами предметы перегреваются в разы быстрее. Пластик может оплавиться, экраны повредиться, из-за нарушения контактов электроника может начать «глючить».

Чтобы избежать проблем, рекомендуется всегда забирать технику с собой или хранить ее в защищенных от солнца местах — например, в багажнике. Если есть такая возможность, то можно использовать специальные термочехлы или шторки для автомобиля.