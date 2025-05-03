Да будет жара: как и зачем нужно готовить автомобиль к летнему сезону

Летняя жара — настоящее испытание для автомобиля, особенно для его электросистемы. А как продлить жить аккумуляторной батарее, а также другим важным узлам и агрегатам, портал «АвтоВзгляд» узнал у эксперта.

Высокие температуры не менее опасны для аккумулятора, чем зимние морозы, предупреждает продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич. Если в холодное время года мы чаще сталкиваемся с проблемами при запуске двигателя, то летом на первый план выходят ускоренное старение батареи, перегрев и риск перезаряда.

Перед наступлением жаркого сезона важно провести диагностику АКБ. Если батарея уже не новая, и вы замечали, что машина заводится не с первого раза, возможно, пришло время заменить ее. Проверку можно выполнить как на станции техобслуживания, так и самостоятельно с помощью мультиметра. Оцените напряжение, пусковой ток, осмотрите корпус и клеммы на предмет повреждений.

— Жаркая погода усиливает испарение влаги внутри АКБ, особенно если он обслуживаемый. Это может привести к понижению уровня электролита, сульфатации пластин и потере емкости. Важно вовремя долить дистиллированной воды и убедиться, что пробки закрыты герметично. Необслуживаемые батареи нужно проверить визуально на наличие вздутий и подтеков на корпусе, очистить клеммы, подтянуть крепления и проверить систему зарядки, чтобы избежать перегрева и перезаряда, — говорит эксперт.

Фото: freepik.com

Уделите внимание не только аккумулятору, но и системе охлаждения двигателя — в жару она работает на пределе. Убедитесь, что уровень антифриза в норме, радиатор чист, а вентилятор исправен.

Кондиционер — еще один узел, требующий обслуживания или как минимум диагностики перед летним сезоном. Перегруженная система может выйти из строя в самый неподходящий момент. Проверьте уровень хладагента, а также очистите фильтры, чтобы избежать неприятных запахов и сохранить эффективность охлаждения.

Не забудьте про тормозную жидкость и омыватель лобового стекла — их уровень тоже стоит проверить.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля в жару имеет свои особенности. Длительная стоянка под палящим солнцем приводит к перегреву подкапотного пространства — температура может достигать 80 градусов, что ускоряет износ аккумулятора. Так что по возможности паркуйтесь в тени или используйте теплоотражающие экраны. Эти простые меры помогут сохранить работоспособность вашего авто даже в самый знойный день.