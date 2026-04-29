Актуальное решение: какому моторному маслу можно доверить ДВС

Российские автовладельцы, независимо от возраста, социального статуса и размера банковского счета, из раза в раз, вернее, каждое ТО, сталкиваются с одним и тем же вопросом: какое масло-то выбрать, чтоб мотор не сгубить? Да так, чтобы и не брак, и не подделка, но и не нужно было переплачивать за качество. Где она, эта масляная золотая середина? Попробуем расставить точки, подвести базу и разобраться в интриге. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Статистика утверждает, что считать деньги на обслуживании автомобиля начал каждый третий владелец автомобиля в нашей стране. Оно и понятно — цены уже не кусаются, а откусывают. И хороши в этой дисциплине и продавцы, и мастера. Набрались опыта и демонстрируют класс повсеместно — хоть на олимпиаду вези. Как соблюсти так сегодня актуальный принцип «цена-качество»?

Во-первых, можно проводить многие операции самостоятельно, чтобы убрать из чека работу. Это понятно и на поверхности: поменять то же масло в двигателе — много ума да инструмента для понимающего в технике автовладельца не надо. Фильтры, колодки, свечи — туда же, инструкция в интернете, руки из плеч.

Второй пункт — более животрепещущий: как не переплачивать лишнее за сами запчасти и расходные материалы. В этом неловком моменте всегда открывается портал прямиком к девятому кругу по Данте, поскольку лучшее решение — оно же и самое дорогое. Кто обозревал цены на оригинальные запчасти и компоненты, предписанные самим автопроизводителем и, как следствие, лучшим образом отвечающие требованиям конкретного автомобиля, — соврать не даст.

А между тем рациональный автовладелец, мы говорим именно о нем, имеет достаточно возможностей и для выбора альтернативных запчастей и расходников необходимого качества. В частности, речь пойдет о моторном масле.

Если подходить к вопросу рационально, то альтернативу оригинальному маслу с логотипом автопроизводителя найти можно. В частности, серьезных успехов за последние годы достигли отечественные производители смазочных материалов, которые готовы к более лояльному ценообразованию при сохранении необходимых рецептур и требуемого качества. Что, кстати, доказывается эксплуатационными тестами масел.

То есть заливается масло в автомобиль и после достаточного пробега проба изучается в независимой лаборатории. И поскольку все допустимые параметры определенного типа масла по результатам его эксплуатации известны, то вполне можно сделать вывод о его соответствии или несоответствии.

Мы провели тестирования масел одного из производителей и готовы поделиться результатами с читателями. На тесте оказалось отечественное синтетическое моторное масло CNRG N-FORCE Supreme 5W-30 SP, A3/B4. По информации производителя, линейка N-FORCE Supreme — это семейство синтетических и полусинтетических моторных масел, производящихся на основе высокоиндексных гидрокрекинговых базовых масел Группы III+ (5W-30, 5W-40) и их комбинаций.

Масла предназначены для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Исключение — дизельные моторы с сажевыми фильтрами. Создавались масла с акцентом на российский климат, читай, на работу в условиях низких температур. База — отечественная, присадки — импортные.

А по факту у нас бензиновый Volkswagen Tiguan с пробегом в 190 000 км, в мотор которого мы и залили наше масло, полностью подходящее по характеристикам, определенным заводом-изготовителем. Идея — традиционная: отъездить межсервисный интервал в привычном трасса-городском режиме, а после узнать мнения по качеству пробы у лаборатории МИЦ ГСМ. Наш Tiguan, хотя уже и не молод по паспорту, отличается исправностью и «крепким здоровьем», нареканий по технике не вызывал и внимания моториста не привлекал. Однако годы свое берут, да и пробег — к двум сотням тысяч.

Более того, именно на масле N-FORCE SUPREME 5W-30 он третью сотню и разменяет, что автоматически, как и с любым другим «вагом», обяжет хозяина быть внимательнее и нежнее. Вот и посмотрим: ускорит ли отечественное масло пересечение «красной линии» или позволит еще немного подождать с тратами на «капиталку». Масло залито, обнуляем пробег и поехали!

Эмоциональных и тактильных недостатков работы главной автомобильной смазки за время эксплуатации не выявлено: двигатель повышенным аппетитом или дымностью, а также грубой работой и детонацией, жором и угаром масла не страдал. Лишних лампочек на приборной панели не зажигалось, ментальное здоровье испытателя излишней нагрузке не подвергалось. Ездили и ездили по привычному маршруту изо дня в день.

Но, как порой бывает, рутина была нарушена срочными задачами, а наш эксперимент немного «съехал» с накатанной колеи: незапланированная поездка вкупе с незапланированными новостями вызвали внеплановое продление межсервисного интервала. Масло в двигателе проехало не 10 000 и не 15 000, а 21 500 км. Огромный перепробег и камень в огород испытателя!

Впрочем, когда хватились, было уже поздно «пить Боржоми», тем более, да и даже стало интересно, какую картину покажет лабораторный тест. Хорошо бы, конечно, впредь обходиться без непредумышленной, но все же повышенной нагрузки на походивший ДВС, однако искусство требует жертв. Сливаем масло и везем пробу в лабораторию в надежде на хорошие результаты. Моторы VW такого к себе отношения не допускают и обычно в подобных случаях «дают угля» испытателям. Любопытно!

Но в лаборатории нас ожидали довольно скучные, с точки зрения интриги, итоги: все параметры масла, несмотря на нашу несдержанность в эксплуатации авто, оказались в норме. Никаких «излишков» железа и прочих последствий эксплуатации в сданном экземпляре пробы отмечено не было, а для более точной оценки нам порекомендовали, для начала, включать голову и не допускать столь отчаянных перепробегов, а во-вторых, разбивать аналитику на несколько эпизодов: новое масло, середина пробега и конец эксплуатационного цикла.

В общем и целом, вердикт таков: мотор исправен, масло ему подходит, а дальнейшая эксплуатация с аналогичным составом к фатальным последствиям точно не приведет. Но перепробегов — не допускать!

Стоит отметить, что компания CNRG работает с 1997 года и производит смазочные материалы и технические жидкости на собственном заводе в Москве. Опыт наработали на контактном производстве, а с 2013 года запустили свой собственный бренд, акцентированный на российские условия эксплуатации.

Завод оборудован установками с трехступенчатой системой блендинга, реактором по производству смазок и несколькими полуавтоматическими фасовочными линиями. Резервуарный парк предприятия позволяет хранить одновременно 400 тонн сырья и 250 тонн готовой продукции, а собственная лаборатория контролирует качество продукта на всех стадиях производства. Компания входит в топ-10 крупнейших российских производителей масел.

Возвращаясь к тесту, можно сделать обобщенный вывод, что в России есть достойные масла для «нагруженных», горячих и турбированных двигателей, которые не организуют брешь в семейном бюджете. Тем, кто интересуется альтернативными и недорогими решениями, стоит внимательнее присмотреться к продукции отечественных производителей моторных масел в широком смысле.

Многие из них за последние году сумели наработать очень серьезные компетенции в этом деле. Это позволяет подобрать нужный и, что немаловажно, доступный по цене состав для японских, корейских, европейских, а также российских и китайских двигателей внутреннего сгорания. Хорошая новость!