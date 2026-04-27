Моторные масла готовятся к подорожанию: рынок лубрикантов ждет рост цен до 10%

В течение 2026 года российский рынок лубрикантов ожидает заметное удорожание продукции. По оценкам отраслевых экспертов, средний рост цен составит от 7 до 10 процентов, и затронет всех без исключения участников цепочки — от производителей базовых компонентов до конечных автовладельцев.

Ключевым драйвером подорожания станла фискальная политика российских властей. С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась до 22%, что автоматически закладывается в себестоимость канистры масла и транслируется в розничную цену. Этот фактор сам по себе способен сдвинуть ценники на несколько процентов вверх, однако он далеко не единственный.

Дополнительную нагрузку на рынок создает система обязательной маркировки «Честный знак», которая поэтапно охватила всех игроков отрасли. Ее внедрение увеличивает накладные расходы на каждом этапе логистической цепочки — от розлива до полки магазина.

Параллельно растут и тарифы онлайн-площадок. Сегодня через маркетплейсы продается примерно каждая четвертая канистра моторного масла в стране, поэтому повышение комиссий торговых платформ напрямую отражается на стоимости товара для покупателя.

Серьезным фактором остается и валютная составляющая. Несмотря на заметные успехи в локализации производства, большинство отечественных блендеров продолжают использовать импортные присадки — без них выпуск современных масел высоких эксплуатационных классов практически невозможен. А что у нас будет твориться с курсом доллара в этом году — даже самим регуляторам, похоже, неизвестно.

Генеральный директор компании Cupper еще еще в конце прошлого года отмечала, что рынок входит в фазу формирования новой ценовой реальности, где налоговая нагрузка, комиссии онлайн-ритейла, колебания валютных курсов и зависимость от импортных компонентов оказывают комплексное давление. По ее словам, прогнозируемый рост до 10% в целом соответствует средним темпам инфляции в стране.

Отдельный сюжет связан с мировой нефтяной конъюнктурой. В основе любого моторного масла, повторим, лежит базовая составляющая, получаемая путем перегонки и очистки нефти либо синтеза из углеводородного сырья. На долю этой базы приходится от 70 до 98 процентов объема готового продукта, поэтому стоимость «черного золота» напрямую определяет экономику производства. Эксперты подчеркивают, что базовое масло формирует не менее половины себестоимости конечной продукции.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже подтолкнуло котировки вверх. После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на нефть пошли в рост: в марте стоимость барреля Brent приближалась к отметке в 120 долларов, а сегодня держится на не менее высоком уровне в 103,28 доллара за баррель.

И исходя из всего сказанного, специалисты отрасли предполагают, что подорожание продукции европейского производства может достичь 15-30 процентов, тогда как российские бренды рассматривают возможность поднять цены на 5-15 процентов уже в ближайшее время.

И хотя часть отечественных производителей надеется, что внутренний рынок удастся защитить от шокового роста, однако на общем фоне глобального удорожания сырья и импортных присадок удержать прежние прайсы будет крайне сложно.

Для рядового автомобилиста все это означает простое следствие: плановое техническое обслуживание машины в 2026 году обойдется заметно дороже, и наиболее дальновидным решением становится приобретение расходных материалов заранее — пока ценники не отразили весь набор накопившихся факторов. Хотя на всю жизнь впрок не затаришься...