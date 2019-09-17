Как водители «убивают» вариатор в авто уже к 30 000 км пробега

Резкие движения

Вариатор не любит резвых стартов. Особенно зимой. После ночной стоянки на морозе масло, которое стекло в поддон картера «коробки», становится более вязким. Поэтому, перед началом движения надо дать двигателю и трансмиссии поработать на холостом ходу, а не сразу «рвать» с места. В таком случае, какое-то время элементы вариатора будут испытывать масляное голодание. А значит — повышенный износ. Это быстро приведет к поломке агрегата.

Дергают за рычаг

В сети много написано про то, что в пробках хорошо бы переводить селектор из положения D в N. Мы не советуем этого делать, и вот почему. Если пробка «глухая», и вы стоите долго, имеет смысл перевести селектор в P, то есть, в «паркинг». Так машина не покатится назад или вперед, если водитель, вдруг, задумался и отпустил педаль тормоза.

При коротких остановках или в равном режиме движения лучше оставить селектор в «драйве» и не трогать его. Дело в том, что при переводе «коробки» в «нейтраль» давление масла с системе уменьшается. А после быстрого перевода в «драйв» должно пройти так называемое время задержки. Оно зависит от инерции механизмов и скорости нарастания давления масла в системе. Если в этот момент резко нажать газ (скажем, потому что поток тронулся), то возможна пробуксовка. А каждая пробуксовка — это осыпание фрикционов и ремня на шкивах. Такого никакая «коробка» долго не выдержит. Так что при переводе селектора из N в D нужно подождать секунды две и только потом плавно начинать движение.