Как водители «убивают» вариатор в авто уже к 30 000 км пробега

Вариатор — агрегат нежный. Он может потребовать ремонта уже к третьему ТО, а может служить верой и правдой долгие годы. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как водители «приговаривают» этот дорогой узел раньше времени и какими нехитрыми способами продлить жизнь CVT, избавив себя от возможных проблем.
Виктор Васильев

Резкие движения

Вариатор не любит резвых стартов. Особенно зимой. После ночной стоянки на морозе масло, которое стекло в поддон картера «коробки», становится более вязким. Поэтому, перед началом движения надо дать двигателю и трансмиссии поработать на холостом ходу, а не сразу «рвать» с места. В таком случае, какое-то время элементы вариатора будут испытывать масляное голодание. А значит — повышенный износ. Это быстро приведет к поломке агрегата.

Дергают за рычаг

В сети много написано про то, что в пробках хорошо бы переводить селектор из положения D в N. Мы не советуем этого делать, и вот почему. Если пробка «глухая», и вы стоите долго, имеет смысл перевести селектор в P, то есть, в «паркинг». Так машина не покатится назад или вперед, если водитель, вдруг, задумался и отпустил педаль тормоза.

При коротких остановках или в равном режиме движения лучше оставить селектор в «драйве» и не трогать его. Дело в том, что при переводе «коробки» в «нейтраль» давление масла с системе уменьшается. А после быстрого перевода в «драйв» должно пройти так называемое время задержки. Оно зависит от инерции механизмов и скорости нарастания давления масла в системе. Если в этот момент резко нажать газ (скажем, потому что поток тронулся), то возможна пробуксовка. А каждая пробуксовка — это осыпание фрикционов и ремня на шкивах. Такого никакая «коробка» долго не выдержит. Так что при переводе селектора из N в D нужно подождать секунды две и только потом плавно начинать движение.

Такого количества стружки на магнитах вариатора быть не должно

Не меняют масло

Хоть многие производители и пишут, что масло в вариаторах рассчитано на весь срок службы, мы настоятельно рекомендуем менять смазку в агрегате на пробегах 30 000 — 50 000 км. Иначе продукты износа, то есть стружка, будет медленно «убивать» узел. Поэтому регулярно обслуживайте вариатор. Так он проживет много дольше. Особенно, если комплекс гонщика Формулы-1 вы в себе с годами еще не победили и предпочитаете ездить резко и быстро.

Опасная буксировка

Буксировка других машин или прицепа для автомобиля с вариатором нежелательна, поскольку это увеличивает нагрузку на трансмиссию. Как следствие, идет повышенный износ ее деталей.

Выезды на бездорожье

Многие производители позиционируют свои машины с вариаторами, как внедорожники. Не стоит верить рекламе. Вариатор, повторимся, не любит частых пробуксовок. Поэтому на серьезное бездорожье, где можно застрять, лучше не выезжать. Иначе, перегреете трансмиссию. А при перегреве сильнее всего страдают подшипники дифференциала. Поменять их несложно, но для этого вариатор надо снимать с автомобиля и разбирать. Чтобы избежать проблем, помните: машина с CVT — это автомобиль для города, а никак не для офф-роуда.

Сломался, а ехать надо

Буксировка машины с CVT допускается только если двигатель работает, а рычаг селектора переведен в «нейтраль». Если же мотор не подает признаков жизни, то такой автомобиль можно буксировать только методом частичной погрузки с вывешенными ведущими колесами. Или с помощью эвакуатора.
ТО, двигатель, запчасти
17 сентября 2019
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