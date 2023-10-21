Розовая пена: почему водители истово ищут автомойки со странным цветом шампуня

На одной «самомойке» — никого, а на соседней — очередь. Дешевле? Нет, дороже. Однако на последней из пистолета идет пена розового цвета, которая в народе считается более действенной. В интернете полно видеороликов, где после использования шампуня именно такого колера происходят настоящие чудеса: слетают «непробиваемые» тополиные почки, стекает размазанный по всему капоту птичий помет, а возить по всему кузову губкой уже не надо — достаточно бесконтактного способа. Магия, не иначе!
Опыт позволяет судить об автошампунях по делам, а не по словам в реклaмной брошюре: даже фирменный, самый дорогой состав самого известного производителя моек высокого давления не сбивает с машины грязь, а уж тем более сложные отложения, если совершить две ошибки. Во-первых, покрывать автомобиль пеной нужно «на сухую» — не обмывая машину проточной водой. Во-вторых, экономия тут неуместна: «выкрутив» подачу моющего средства на минимум, эффекта не добиться. Пены должно быть много, пена должна быть густой. И это обязательное условие даже для «розовых» шампуней.
Занятный и необычный цвет интересен лишь двумя аспектами: во-первых, это красиво. Во-вторых, такая пена даже на светлые машины ложиться заметно, то есть не надо разглядывать укрывистость и доливать после — обработанные места видны сразу. Но на этом магия заканчивается и начинается чистой воды маркетинг.
Мы привыкли, что пена на мойке — белого цвета. Этот факт не требовал обоснований, как и голубизна неба или зелень травы. Но человеческая натура вечно требует нового и современного, а крушение стереотипов всегда ведет к повышенному вниманию. Так что памятник надо ставить не химику, придумавшему уникальный состав, а маркетологу, предложившему добавить краситель кислотного цвета. И никакого волшебства тут нет.
Чтобы хорошо и начисто отмыть свой автомобиль, нужны лишь мощная струя воды, добротный и профильный состав, а не «Фэри», разбавленный H20 в пропорции, найденной в интернете, и время. На этом рецепт успеха заканчивается и начинается физический труд, без которого последствия наших грязных дорог и редкой мойки автомобиля не победить.