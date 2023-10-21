Розовая пена: почему водители истово ищут автомойки со странным цветом шампуня

На одной «самомойке» — никого, а на соседней — очередь. Дешевле? Нет, дороже. Однако на последней из пистолета идет пена розового цвета, которая в народе считается более действенной. В интернете полно видеороликов, где после использования шампуня именно такого колера происходят настоящие чудеса: слетают «непробиваемые» тополиные почки, стекает размазанный по всему капоту птичий помет, а возить по всему кузову губкой уже не надо — достаточно бесконтактного способа. Магия, не иначе!

Опыт позволяет судить об автошампунях по делам, а не по словам в реклaмной брошюре: даже фирменный, самый дорогой состав самого известного производителя моек высокого давления не сбивает с машины грязь, а уж тем более сложные отложения, если совершить две ошибки. Во-первых, покрывать автомобиль пеной нужно «на сухую» — не обмывая машину проточной водой. Во-вторых, экономия тут неуместна: «выкрутив» подачу моющего средства на минимум, эффекта не добиться. Пены должно быть много, пена должна быть густой. И это обязательное условие даже для «розовых» шампуней.