Как понять, что в китайском «роботе» пора менять масло

Раньше, «в другой жизни», когда речь заходила о роботизированной КП, то в 90% случаев имелась ввиду трансмиссия DSG, используемая на машинах автобрендов из семейства VW AG. В последнее же время российские автомобилисты столкнулись с тем, что чуть ли ни большинство китайских легковых моделей, методично захватывающих наш рынок, тоже оснащены «роботами». Эта тенденция в скором времени приведет к тому, что такой тип КП станет доминирующим в России. По крайней мере, на более-менее свежих машинах. И все большему числу автовладельцев придется учиться правильно их обслуживать.

Для начала скажем, что периодичность замены масла в КП «роботов» прописана в инструкциях по эксплуатации каждого авто. Как правило, речь идет о синтетических (в крайнем случае — полусинтетических) смазочных материалах с вязкостью 75W−80 классом не ниже GL−4. Это вполне себе обычные жидкости, применяемые и в механических трансмиссиях. Ведь «робот», как известно, конструктивно представляет собой всего лишь автоматизированную «механику».

В современных автомобилях чаще всего применяются роботизированные КП с двухдисковым сцеплением. Которое бывает «сухим» либо «мокрым». У последнего диски погружены в масло, циркулирующее по всей КП, смазывая еще и шестерни передач. При этом лубрикант постепенно засоряется продуктами износа и дисков, и зубчатых колес.