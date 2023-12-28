Как понять, что в китайском «роботе» пора менять масло

фото: Volkswagen
В свое время из-за массовых проблем с КП типа DSG от Volkswagen у многих автовладельцев сложилось мнение, что масло в роботизированной трансмиссии можно не менять. Мол, все равно механизм придется чинить раньше, чем наступит время замены смазки. На самом деле это не так.
Максим Строкер

Раньше, «в другой жизни», когда речь заходила о роботизированной КП, то в 90% случаев имелась ввиду трансмиссия DSG, используемая на машинах автобрендов из семейства VW AG. В последнее же время российские автомобилисты столкнулись с тем, что чуть ли ни большинство китайских легковых моделей, методично захватывающих наш рынок, тоже оснащены «роботами». Эта тенденция в скором времени приведет к тому, что такой тип КП станет доминирующим в России. По крайней мере, на более-менее свежих машинах. И все большему числу автовладельцев придется учиться правильно их обслуживать.

Для начала скажем, что периодичность замены масла в КП «роботов» прописана в инструкциях по эксплуатации каждого авто. Как правило, речь идет о синтетических (в крайнем случае — полусинтетических) смазочных материалах с вязкостью 75W−80 классом не ниже GL−4. Это вполне себе обычные жидкости, применяемые и в механических трансмиссиях. Ведь «робот», как известно, конструктивно представляет собой всего лишь автоматизированную «механику».

В современных автомобилях чаще всего применяются роботизированные КП с двухдисковым сцеплением. Которое бывает «сухим» либо «мокрым». У последнего диски погружены в масло, циркулирующее по всей КП, смазывая еще и шестерни передач. При этом лубрикант постепенно засоряется продуктами износа и дисков, и зубчатых колес.

фото VW

В системе предусмотрен масляный фильтр. Но он со временем засоряется и требует замены вместе с маслом. Чаще всего производитель требует проводить эту операцию с КП мокрого типа не реже 60 000 км пробега машины.

В «сухих» роботизированных коробках передач диски сцепления ничем не смазываются. Масло в них предназначено исключительно для шестеренок. Тем не менее, его тут все равно следует менять с периодичностью не реже 80 000 км — как в механической КП. Но это если все с агрегатом в порядке и он трудится в щадящих условиях. При жесткой эксплуатации (частые резкие старты, буксировка прицепа, буксование в грязи и на льду) сцепление и шестерни изнашиваются интенсивнее. Поэтому ориентироваться на одни лишь рекомендации завода по периодичности замены масла не стоит.

Зачастую роботизированная КП сама «подсказывает», что время этой процедуры уже пришло. Например с помощью толчков и даже ударов в моменты переключения передач. Менять масло следует, когда вы стали замечать вибрацию трансмиссии на ходу или какие-либо посторонние звуки, издаваемые ею. Такую процедуру рекомендуется также провести, если при компьютерной диагностике трансмиссии мехатрон (электронно-гидравлическое управляющее устройство КП) начинает выдавать ошибки.

ТО, технология, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, лайфхак
28 декабря 2023
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