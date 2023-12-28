Как понять, что в китайском «роботе» пора менять масло

Раньше, «в другой жизни», когда речь заходила о роботизированной КП, то в 90% случаев имелась ввиду трансмиссия DSG, используемая на машинах автобрендов из семейства VW AG. В последнее же время российские автомобилисты столкнулись с тем, что чуть ли ни большинство китайских легковых моделей, методично захватывающих наш рынок, тоже оснащены «роботами». Эта тенденция в скором времени приведет к тому, что такой тип КП станет доминирующим в России. По крайней мере, на более-менее свежих машинах. И все большему числу автовладельцев придется учиться правильно их обслуживать.
Для начала скажем, что периодичность замены масла в КП «роботов» прописана в инструкциях по эксплуатации каждого авто. Как правило, речь идет о синтетических (в крайнем случае — полусинтетических) смазочных материалах с вязкостью 75W−80 классом не ниже GL−4. Это вполне себе обычные жидкости, применяемые и в механических трансмиссиях. Ведь «робот», как известно, конструктивно представляет собой всего лишь автоматизированную «механику».
В современных автомобилях чаще всего применяются роботизированные КП с двухдисковым сцеплением. Которое бывает «сухим» либо «мокрым». У последнего диски погружены в масло, циркулирующее по всей КП, смазывая еще и шестерни передач. При этом лубрикант постепенно засоряется продуктами износа и дисков, и зубчатых колес.
В системе предусмотрен масляный фильтр. Но он со временем засоряется и требует замены вместе с маслом. Чаще всего производитель требует проводить эту операцию с КП мокрого типа не реже 60 000 км пробега машины.
В «сухих» роботизированных коробках передач диски сцепления ничем не смазываются. Масло в них предназначено исключительно для шестеренок. Тем не менее, его тут все равно следует менять с периодичностью не реже 80 000 км — как в механической КП. Но это если все с агрегатом в порядке и он трудится в щадящих условиях. При жесткой эксплуатации (частые резкие старты, буксировка прицепа, буксование в грязи и на льду) сцепление и шестерни изнашиваются интенсивнее. Поэтому ориентироваться на одни лишь рекомендации завода по периодичности замены масла не стоит.
Зачастую роботизированная КП сама «подсказывает», что время этой процедуры уже пришло. Например с помощью толчков и даже ударов в моменты переключения передач. Менять масло следует, когда вы стали замечать вибрацию трансмиссии на ходу или какие-либо посторонние звуки, издаваемые ею. Такую процедуру рекомендуется также провести, если при компьютерной диагностике трансмиссии мехатрон (электронно-гидравлическое управляющее устройство КП) начинает выдавать ошибки.