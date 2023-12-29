Водители нашли отличный способ кардинально экономить на «незамерзайке»

Каждый ноябрь рынки и придорожные развалы преображаются: начинается сезон «незамерзайки». Богатый или бедный, но купишь все равно, потому как стекло залепляет мгновенно, а ехать по приборам невозможно — трафик плотный. Хочет отечественный водитель того или нет, но объем израсходованной зимней омывающей жидкости стремится к расходу горючего. Но далеко не вся приобретенная «незамерзайка» в конечном итоге попадает «по адресу».
Холодно, грязно, темно, канистра скользкая, а в системе — пузырьки воздуха. В тандеме эти причины приводят к тому, что часть оплаченной «химии» отправляется не в бачок, где ей и место, а прямиком на ремень ГРМ, после чего стекает по узлам и агрегатам, оставаясь на асфальте разводами. Обидно? Немного есть, но это ж капли! Однако за пять-шесть зимних месяцев этих капель набегает на тысячи рублей, особенно если покупать жидкость на АЗС. Можно ли решить проблему? Конечно!
Найдутся опытные и профессиональные аналитики, знатоки своего дела и просто прошаренные шоферы, которые каждое утро во время прогрева доливают «до полного», доставая из багажника канистру заранее купленную «омывайки». Сколько таких? Верный ответ — единицы. Ведь о том, что в бачке пусто, среднестатистический водитель вспоминает в двух случаях: когда на приборной панели загорается соответствующая пиктограмма или форсунки перестают подавать живительную влагу на грязное лобовое стекло.
Дальше — бытовуха: попытка в сжатые сроки найти место на заснеженной обочине, чтобы еще и под камеру не попасть, стремительный бросок из салона в самую большую лужу, копание в багажнике, снова в салон — капот же надо открыть — потом заливка «незамерзайки», три четверти которой разлетается яркими брызгами попусту.
А вот действительно вдумчивые водители, трезво оценивающие реальность, давно нашли способ, позволяющий не проливать половину канистры омывающей жидкости: на всеми любимой китайской барахолке продается специальная универсальная крышка для бачка, которая при открытии превращается в удобную воронку. Гениально просто! И стоит «стошку» в базарный день.
Заливная горловина у всех марок разная, поэтому перед покупкой следует измерить имеющуюся, а после просто заказать нужную модель, дождаться посылки и за пару минут инсталлировать «девайс» на законное место. Кстати, делать это лучше в тепле — подземный паркинг торгового центра более чем подойдет — чтобы пластик не лопнул при установке. Характерный щелчок подскажет, что все стоит правильно, а так же о начале новой эры комфорта и экономии.