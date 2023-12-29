Водители нашли отличный способ кардинально экономить на «незамерзайке»

Каждый ноябрь рынки и придорожные развалы преображаются: начинается сезон «незамерзайки». Богатый или бедный, но купишь все равно, потому как стекло залепляет мгновенно, а ехать по приборам невозможно — трафик плотный. Хочет отечественный водитель того или нет, но объем израсходованной зимней омывающей жидкости стремится к расходу горючего. Но далеко не вся приобретенная «незамерзайка» в конечном итоге попадает «по адресу».

Холодно, грязно, темно, канистра скользкая, а в системе — пузырьки воздуха. В тандеме эти причины приводят к тому, что часть оплаченной «химии» отправляется не в бачок, где ей и место, а прямиком на ремень ГРМ, после чего стекает по узлам и агрегатам, оставаясь на асфальте разводами. Обидно? Немного есть, но это ж капли! Однако за пять-шесть зимних месяцев этих капель набегает на тысячи рублей, особенно если покупать жидкость на АЗС. Можно ли решить проблему? Конечно!

Найдутся опытные и профессиональные аналитики, знатоки своего дела и просто прошаренные шоферы, которые каждое утро во время прогрева доливают «до полного», доставая из багажника канистру заранее купленную «омывайки». Сколько таких? Верный ответ — единицы. Ведь о том, что в бачке пусто, среднестатистический водитель вспоминает в двух случаях: когда на приборной панели загорается соответствующая пиктограмма или форсунки перестают подавать живительную влагу на грязное лобовое стекло.