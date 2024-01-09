Найден самый дешевый, но надежный способ покрасить автомобиль

Вообще-то RAPTOR — это товарный знак, за которым скрывается двукомпонентное полиуретановое покрытие повышенной прочности. Оно предназначено для защиты кузова автомобиля от реагентов, перепадов температур и, конечно, внешнего воздействия: сколы и царапины на нем получить очень сложно.
Естественно, на рынке уже существует великое множество аналогов разной степени «похожести», у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Но все они идут под общим названием «Раптор», как некогда копировальные аппараты поголовно носили имя производителя подобной аппаратуры Xerox.
Прочность покрытия — лишь одна из важных особенностей полиуретановых двукомпонентных красок. Так же у них очень высокая адгезия к большинству материалов, из которых и состоит автомобиль: к металлу, пластику, алюминию. Что такое адгезия? Простыми словами, краска так крепко прилипает к элементу, что под нее даже ржавчина пробрать не может!
Из этого следует и другая, крайне важная для простого люда, особенность «рапторов» — ими очень просто красить. Идеально сделать работу можно даже на улице, не говоря уж про гараж. Отсюда, естественно, следует и цена покрытия для итогового получателя: если можно сэкономить на работе, а в малярном деле это ⅔ стоимости, то актуальность решения резко возрастает. Звучит привлекательно, но сколько реально стоит?
Давайте на коленке, очень примерно посчитаем стоимость покрытия, скажем, традиционного русского внедорожника — УАЗ — «Раптором». Договоримся, что красим полностью, с проемами, но без моторного отсека. Специалисты подсказали, что для такой работы нам потребуется пять наборов, куда входит флакон с колеруемой краской и отвердитель. Цена — 3100 рублей за набор или 15 5000 за все. Запомним эту цифру.
Далее потребуются шкурки пяти градаций, пять литров антисиликона, бруски и шлифовальная машинка, которая значительно ускорит процесс подготовки кузова к нанесению нового покрытия. Миф о том, что «Раптором» можно красить прямо сверху по заводской краске и лаку — миф. На такое покрытие никакой адгезии не хватит, так что кузов придется готовить. С учетом текущих цен, вышеописанное обойдется еще в 6—7 тысяч рублей. Даже вместе с машинкой.
Ключевой и самый дорогой момент — компрессор и специальный пистолет. Если последний можно купить тысячи за три, дорогой и профессиональный для «Раптора» просто не нужен, то вот достойный автомобильный покраски компрессор стоит дорого, поэтому его проще и актуальней брать в аренду: самый дешевый вариант — 900 рублей в сутки или 2700 на выходные. Более нам и не понадобится.
Теперь считаем: 15 500 за сам «Раптор», 7000 — берем по верхнему краю — на другие расходники, 3000 на краскопульт и 2700 за компрессор. Под вопросом только цена колировки — тут слишком много зависит от города и жадности. Широким жестом положим сверху «трешку». Итого — 31 200 рублей за все. Ящик «чая» и закуски, чтобы работа шла веселее — на свое усмотрение. Вполне приемлемо выходит, так что покраска двукомпонентным полимером станет решением для многих.