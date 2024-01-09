Найден самый дешевый, но надежный способ покрасить автомобиль

Вообще-то RAPTOR — это товарный знак, за которым скрывается двукомпонентное полиуретановое покрытие повышенной прочности. Оно предназначено для защиты кузова автомобиля от реагентов, перепадов температур и, конечно, внешнего воздействия: сколы и царапины на нем получить очень сложно.

Естественно, на рынке уже существует великое множество аналогов разной степени «похожести», у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Но все они идут под общим названием «Раптор», как некогда копировальные аппараты поголовно носили имя производителя подобной аппаратуры Xerox.

Прочность покрытия — лишь одна из важных особенностей полиуретановых двукомпонентных красок. Так же у них очень высокая адгезия к большинству материалов, из которых и состоит автомобиль: к металлу, пластику, алюминию. Что такое адгезия? Простыми словами, краска так крепко прилипает к элементу, что под нее даже ржавчина пробрать не может!

Из этого следует и другая, крайне важная для простого люда, особенность «рапторов» — ими очень просто красить. Идеально сделать работу можно даже на улице, не говоря уж про гараж. Отсюда, естественно, следует и цена покрытия для итогового получателя: если можно сэкономить на работе, а в малярном деле это ⅔ стоимости, то актуальность решения резко возрастает. Звучит привлекательно, но сколько реально стоит?