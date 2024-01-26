Эксперт Тимашов посоветовал, как сегодня сэкономить на ремонте автомобиля

Так, мониторинг рынка автокомпонентов показал, что, например, фара на давно не выпускающийся хетчбэк Datsun mi-DO год назад обходилась его владельцу в 17 000 рублей, а сегодня ее меньше чем за 79 000 ₽ не найти. Та же история и со станциями технического обслуживания. Причины подорожания всего и вся известны: валютные колебания, сложная логистика, инфляция.

И это не секрет для большинства моторизованных соотечественников. Вопрос в другом: может ли сегодня конечный потребитель сэкономить на ремонте своей машины? Глобально, увы, нет. Но, утверждают специалисты, если сейчас сложно говорить о способах экономии, то о приемах, позволяющих не переплачивать лишнего за обслуживание его авто — вполне:

— Если рассматривать рост стоимости услуг автосервисов через призму среднего чека, то с 2022 по 2023 год он вырос для авто среднего ценового сегмента с 39 000 до 44 000 рублей, а для «премиума» — с 44 000 до 55 000 рублей. То есть на 10—25%. Ситуация с доступностью запчастей для разных автобрендов неоднородна. Кто-то (например, BMW, JLR) имеет в России работающий центральный склад. А Volvo ушла из РФ в мае 2022 года. И с тех пор фирменные детали можно получить только по параллельному импорту, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. — И чтобы не переплачивать за ремонт, автовладельцу следует не лениться и анализировать рынок: мониторить и сравнивать цены разных СТО — как независимых, так и официальных дилеров. Кроме того, имеет смысл покупать детали в той же организации, где планируете ремонтировать машину. Чтобы минимизировать ошибки подбора и получить гарантию на запасную часть и работу.