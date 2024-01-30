Зачем владельцы LADA Niva Legend отпиливают ручки переключения раздатки

Если говорить о самых серьезных недостатках, то что новая, что старая «Нива» — чертовски шумная машина. Поездив несколько десятилетий на иномарке, пересесть на родной внедорожник крайне сложно, а преодолеть на нем дальнее расстояние — практически невозможно: уж очень давят на уши постоянные трансмиссионные шумы. И одной только «шумкой» решить вопрос не получается, сколько слоев ни клади. Хоть куда — гудеть все равно будет.

Да, она проедет везде, потому что уровень той самой «моральной проходимости» у «Нивы» недостижимо высок. Да, есть сотни тысяч решений, позволяющих компенсировать заводские недоработки, повысив и надежность, и комфорт, и мощность, и все что угодно. По количеству разнообразного тюнинга «Нива» — самый богатый отечественный автомобиль. Но с шумом трансмиссии, повторюсь, ничего не поделаешь: легендарные «ручки в кучку» добавляют салону децибелы совершенно ненужных, раздражающих звуков. И что же с этим делать?