Зачем владельцы LADA Niva Legend отпиливают ручки переключения раздатки

Если говорить о самых серьезных недостатках, то что новая, что старая «Нива» — чертовски шумная машина. Поездив несколько десятилетий на иномарке, пересесть на родной внедорожник крайне сложно, а преодолеть на нем дальнее расстояние — практически невозможно: уж очень давят на уши постоянные трансмиссионные шумы. И одной только «шумкой» решить вопрос не получается, сколько слоев ни клади. Хоть куда — гудеть все равно будет.
Да, она проедет везде, потому что уровень той самой «моральной проходимости» у «Нивы» недостижимо высок. Да, есть сотни тысяч решений, позволяющих компенсировать заводские недоработки, повысив и надежность, и комфорт, и мощность, и все что угодно. По количеству разнообразного тюнинга «Нива» — самый богатый отечественный автомобиль. Но с шумом трансмиссии, повторюсь, ничего не поделаешь: легендарные «ручки в кучку» добавляют салону децибелы совершенно ненужных, раздражающих звуков. И что же с этим делать?
Российские водители, похоже, нашли решение: логично рассудив, что основным источников посторонних шумов является раздатка, а пользуемся мы ей далеко не каждый день, умельцы начали спиливать рычаги ниже «ватерлинии», закрывая оставшиеся пеньки специальной накладкой. Стало существенно комфортнее, но как тогда подключать передок?
А для этих целей в бардачок кладут доработанный развальцованной трубкой рычажок, который в случае необходимости плотно надевается на остатки оригинальных переключателей и позволяет перевести раздатку в иное положение. Ловко, элегантно, действенно. Почти бесплатно.
Как такое решение повлияет на конструктив и безопасность автомобиля? Совсем не повлияет: отсутствие торчащих рычагов лишь улучшит комфорт водительского места. Можно ли будет поставить машину с этой доработкой на учет? Вероятнее всего, нет — поскольку трансмиссия и все элементы управления являются штатным оснащением автомобиля с завода, а следовательно, должны присутствовать. С другой стороны, они остаются — раздатку ведь никто не снимал, просто «опустили»… Короче говоря, с юридической точки зрения вопрос спорный. И об этом тоже следует помнить.