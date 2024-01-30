Зачем владельцы LADA Niva Legend отпиливают ручки переключения раздатки

Фото: globallookpress.com
«Нива» — та, что нынче носит название LADA Niva Legend — наше все, кто бы что ни говорил. Легенда на все времена, камень в основании отечественного автопрома. И к тому же — единственное верное решение для огромного количества людей и самых разных дорог. Есть у нее, конечно, и недостатки, но за 47 лет их научились устранять. Зачастую — самыми радикальными методами.
Эдуард Раскин

Если говорить о самых серьезных недостатках, то что новая, что старая «Нива» — чертовски шумная машина. Поездив несколько десятилетий на иномарке, пересесть на родной внедорожник крайне сложно, а преодолеть на нем дальнее расстояние — практически невозможно: уж очень давят на уши постоянные трансмиссионные шумы. И одной только «шумкой» решить вопрос не получается, сколько слоев ни клади. Хоть куда — гудеть все равно будет.

Да, она проедет везде, потому что уровень той самой «моральной проходимости» у «Нивы» недостижимо высок. Да, есть сотни тысяч решений, позволяющих компенсировать заводские недоработки, повысив и надежность, и комфорт, и мощность, и все что угодно. По количеству разнообразного тюнинга «Нива» — самый богатый отечественный автомобиль. Но с шумом трансмиссии, повторюсь, ничего не поделаешь: легендарные «ручки в кучку» добавляют салону децибелы совершенно ненужных, раздражающих звуков. И что же с этим делать?

Фото: LADA

Российские водители, похоже, нашли решение: логично рассудив, что основным источников посторонних шумов является раздатка, а пользуемся мы ей далеко не каждый день, умельцы начали спиливать рычаги ниже «ватерлинии», закрывая оставшиеся пеньки специальной накладкой. Стало существенно комфортнее, но как тогда подключать передок?

А для этих целей в бардачок кладут доработанный развальцованной трубкой рычажок, который в случае необходимости плотно надевается на остатки оригинальных переключателей и позволяет перевести раздатку в иное положение. Ловко, элегантно, действенно. Почти бесплатно.

Как такое решение повлияет на конструктив и безопасность автомобиля? Совсем не повлияет: отсутствие торчащих рычагов лишь улучшит комфорт водительского места. Можно ли будет поставить машину с этой доработкой на учет? Вероятнее всего, нет — поскольку трансмиссия и все элементы управления являются штатным оснащением автомобиля с завода, а следовательно, должны присутствовать. С другой стороны, они остаются — раздатку ведь никто не снимал, просто «опустили»… Короче говоря, с юридической точки зрения вопрос спорный. И об этом тоже следует помнить.

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30 января 2024
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