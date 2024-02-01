Почему в дизельные моторы с CRDi лучше заливать малозольное масло

По дорогам нашей страны сегодня колесят миллионы дизельных иномарок, оснащенных моторами с системами непосредственного впрыска топлива – CRDi. Эксплуатация таких автомобилей, особенно подержанных, имеет свои особенности, в которых разбирался «АвтоВзгляд».

Двигатели семейства CRDi сегодня занимают значительную долю на автомобильном рынке. Эта технология, впервые внедренная в конце 90-х, претерпела множество усовершенствований, но, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы.

Начнем с плюсов. Самое большое преимущество CRDi – уменьшение расхода топлива при обеспечении той же мощности. Кстати, о мощности: внедрение точной дозировки горючего при высоком (до 2000 бар) давлении дает не только его заметную экономию, но и на практике гарантирует более быстрый разгон и лучшую динамику вождения. Последнее особенно заметно при обгонах и движении на подъемах. В числе прочих плюсов – снижение вредных выбросов за счет лучшего сгорания солярки, а также уменьшение шума и вибрации. CRDi значительно снижает эти неприятные факторы, делая езду более комфортной.

Что касается минусов, то здесь специалисты в первую очередь выделяют два основных фактора. Первый – высокая стоимость обслуживания и ремонта. Сложность систем CRDi приводит к тому, что любой ремонт или обслуживание обходятся заметно дороже, чем у дизелей с классическим ТНВД. При этом, понятное дело, нужны еще и особое оборудование, и специалисты обученные.

Фото globallookpress.com

Второй фактор – повышенная чувствительность к параметрам горючего. Причем современные двигатели с CRDi требуют не только высококачественного дизтоплива, но и применения соответствующих смазочных материалов. Не зря ведь в последние годы на наш рынок массово стали появляться дизельные масла стандарта ACEA C5. Напомним, что данный европейский стандарт, который, кстати, готовился с участием японских и корейских автоконцернов, создавался для рынков с низкокачественным топливом. По всей видимости, наша страна до сих пор относимся к таковым. Этот факт, в общем-то, не новость, поскольку регулярно подтверждается жалобами владельцев дизельных машин, поступающих в адрес отечественных АЗС.

Возвращаясь к моторным смазкам, отметим еще одну важную особенность стандарта ACEA C5, а именно его адаптированность к автомобильным системам фильтрации отработанных газов, в том числе сажевым фильтрам (DPF). А такими системами укомплектованы практически все дизельные иномарки последних поколений. С учетом этого обстоятельства масла с индексом C5 относят к категории малозольных, так как они отличаются пониженным содержанием фосфора и серы.

Фото производителя.

Последнее как раз и необходимо для обеспечения нормальной работы систем выхлопа моторов с CRDi. Особенно это актуально для ТС с пробегом, у которых постепенно вырабатывается ресурс DPF. Очевидно, что в подобных ситуациях владельцам дизельных авто важно правильно подобрать для авто моторную смазку. Здесь могут быть различные варианты, включая составы универсального применения. В то же время эксперты рекомендуют, если есть возможность, все же лить в дизель специализированный лубрикант, например, продукт Turbo D C5 5W-20 корейской марки The Beast.

Это малозольное моторное масло последнего поколения разработано на 100-процентной синтетической основе. Благодаря этому оно обладает отменной термостабильностью и отличными вязкостными характеристиками, причем даже при сверхнизких температурах. А это крайне важно для защиты деталей дизельного двигателя, особенно при его холодном пуске на морозе.