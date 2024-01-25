Автоликбез: в чем на самом деле разница между «дизелем» и «соляркой»

Дизельное топливо — в простонародье «дизель» — состоит из мельчайших молекул углеводорода, в которых содержатся порядка двух десятков атомов углерода. Если по-простому, то такое «горючее» обладает меньшей вязкостью, а также определенной стойкостью к загустеванию при термических перепадах. К тому же, при правильном хранении и эксплуатации легко воспламеняется при сильно пониженных температурах.

Помимо прочего, дизельная фракция до своего превращения в топливо подвергается дополнительной очистке, после чего в состав добавляются специальные химические присадки, повышающие свойства «дизеля». Наконец, обязательным условием является наличие серы, требующейся для оптимальной работы «горючки» в современных автомобильных двигателях.

«Солярка» — это тоже топливо, но куда более тяжелое. Если говорить правильным языком, то речь идет о так называемом соляровом масле, в составе которого, как правило, нет той самой серы. И оно фактически выступает частью дизельного топлива, полноценно таковым не являясь.