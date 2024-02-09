Зачем некоторые водители прогревают «дворники» строительным феном

Отечественный водитель порой идет на самые нетривиальные и непонятные сразу методы, чтобы сократить или отсрочить платеж за ремонт «ласточки». И чаще всего «народный эксперимент» касается щеток стеклоочистителя: любят в России дорабатывать «дворники». Об очередном способе их модернизации и улучшения рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Нет ничего привлекательнее для российского автовладельца, чем «улучшайзинг» автомобиля. Кто-то привлекает специалистов, другие предпочитают вносить корректировки своими силами, но важен сам факт: никакой закон, даже пункт 12.5.1 КоАП РФ, не в состоянии остановить интегрированную куда-то в недра генов страсть к тюнингу. Каких только удивительных и непостижимых доработок довелось повидать на различных слетах, салонах и просто на дороге: умеем, можем, практикуем! А начиналось-то у многих с простого – с «дворников».

Щетки стеклоочистителя – самый настоящий расходник. За пару лет они истираются, начинают плохо прилегать к стеклу и, следовательно, не справляются со своими основными обязанностями: не очищают триплекс от потоков жижы и грязи, отчаянно летящих из-под колес на зимней дороге. «Дворники» никогда не выходят из строя летом – это всегда случается в потепление, когда мегатонны реагентов, смешавшись с бурой и серой слякотью, мгновенно залепляют водителю весь обзор.

Выбора нет – надо останавливаться, прочищать и отбивать, клятвенно заверяя самого себя, что завтра или, на самый худой конец, на выходных будут куплены новые. Кто покупает? В среднем по больнице – никто. Потому что первым делом надо восстановить имеющиеся. Или хотя бы попробовать это сделать.

Фото: АвтоВзгляд

Чего только с «дворниками» ни делали: их и мазали, и резали, и подгибали, и пружинку поводка натягивали. Но это старые технологии, а душа требует инноваций. Потому в последнее время стал набирать популярность другой народный способ — возвращать щетки к жизни строительным феном. Мол, чистящая часть от времени задубела, потеряла гибкость и эластичность, и если ее разогреть, а потом плотно приложить к стеклу, то дело пойдет. Звучит, конечно, интересно и интригующе, но реальной пользы в этом «инновационном лайфхаке» нет.

Дело в том, что резиновая часть стеклоочистителя изначально покрыта специальным составом, который противостоит ультрафиолету и, по идее, оберегает ее от преждевременного старения. И если этот самый состав стерся, то грей – не грей, а эффекта никакого не будет. Да, может быть, сей метод и позволит проехать с чистым лобовым стеклом, но совсем немного: уже через полчаса-час щетки вернутся в свой согбенно-скрюченный вид.

То же самое, кстати, можно сказать и про различные срезы, которые практикуют иные умельцы. «Подпилить» поверхность ровно — очень сложно, в ручном режиме практически невозможно. А кривой отрез мгновенно отправляет щетку в мусорный бак. Так что и к этому способу лучше не обращаться.

Что же тогда делать? Самый оптимальный вариант — отбросив все дурные идеи, пойти и купить новые щетки. Лучше один раз заплатить, чем постоянно мучиться, отвлекаться и раздражаться. Тем более что это — вопрос безопасности, которая всегда должна быть в приоритете.