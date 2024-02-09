Дешево и действенно: как таксисты добиваются приятного аромата в салоне авто

Опытный таксист знает, что комфорт и настроение пассажира прямо влияют на размер чаевых, а если речь идет о «дорогих» классах, то и вовсе являются одним из главных приоритетов. Создать удобство несложно: вежливость — как в общении, так и в вождении — чистота в салоне и неназойливые элементы уюта — легкая музыка и приятный аромат. Что до последнего, то есть одно очень ловкое и элегантное решение. Какое, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Автору этих строк много раз доводилось ездить в такси и мечтать о таком же ароматизаторе, которого даже не видно: благоухание не назойливое, но мягкое и обволакивающее, будто тянущееся из разных уголков салона, не едкое, но остальные запахи заглушающее. Да как, черт возьми, они это делают? Что за продукт такой и где его купить, если не состоишь в профильных чатах и не обладаешь лицензией на перевозку пассажиров?

Таксист-хитрец улыбается в усы да помалкивает — мол, наслаждайся и плати за удовольствие. Да не скупись. Но язык известно куда доведет, так что одного шофера мне таки разговорить удалось, раскрыв его «ароматный» секрет.

Фото: freepik.com

Как рассказал извозчик, многие пассажиры ругаются из-за терпких «благовоний» — раздражает людей стойкий запах моря, цветов или елового леса. Но без ароматизатора создать в автомобиле стабильное ощущение уюта крайне сложно — за каждым пассажиров тянется ведь свой «шлейф». Такая уж у таксиста работа — с людьми. Со всеми вытекающими. Воистину, не освежителем же брызгать, а потом и проветривать за каждым!

Фокус, как и все гениальное, оказался прост: включив рециркуляцию воздуха в салоне автомобиля, можно направить весь поток живительного кислорода через одну точку — фильтр кондиционера. Обычно он спрятан под бардачком и достаточно просто вытаскивается, как и любая другая расходная запчасть, что требует периодической замены. С ним-то и предстоит поработать.

В автомагазине, лавке аксессуаров для бань и саун или просто в универмаге или интернете — кому что ближе — приобретаются ароматические масла с натуральными составами. Несколько капель на фильтр, и в салоне стоит благоухание, причем равномерное — по всем углам и точкам, откуда дует печка. Самый важный момент — не переборщить: требуется буквально три-четыре капли, иначе аромат будет слишком сильным. А так — вежливо, чинно и, надо признать, очень уютно. Спасибо профессионалам цеха — возьмем, как «гражданские», на вооружение.