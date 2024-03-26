Коврик съезжает: как таксисты борются с проблемой резинового половичка

Ездить со штатным тканевым ковром в ногах в России невозможно: пара выходов на улицу — и сиди целый день в луже, которая позднее приведет к ржавым дырам в полу. Альтернативу, будь то резиновое «корытце» или новомодная EVA-модель, покупают все. Однако и у них есть недостаток — съезжают, да еще и забиваются под педали. Но хитрые таксисты придумали ловкий трюк, чтобы эту проблему решить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Оригинальный или купленный на рынке, старый добрый или модный современный — коврик под ногами съезжать все равно будет. Так уж он устроен: ежели заводского крепления нет — поправляй. И чем больше проводишь времени за рулем, тем чаще приходится брать эту грязную резинку чистыми руками, пытаясь с первого раза уложить в правильное положение. Не мы такие, жизнь такая. А теперь, представьте, с какой периодичностью приходится поправлять ковры таксистам? За собой — это полбеды, там ведь еще и пассажир «сучит ножками», загоняя спасительное «корытце» под кресло. Не поправил — отмывай потом салон.

Чтобы не делать лишнюю работу, опытные таксисты придумали интересный и простой метод фиксации ковра, который позволяет с наименьшими затратами устранить проблему. На обратную, то есть невидимую сторону крестом клеят двусторонний скотч или широкий тканевый лейкопластырь — они и удерживают половичок на своем месте. Решение, конечно, временное, нуждающееся в периодическом «обновлении», но, как показывает практика, весьма действенное и ничего фактически не стоящее.

Фото: globallookpress.com

Более того, раз в сутки ковры приходится вытаскивать, чтобы помыть, поэтому крепить их «намертво» нельзя. Почему профессионалы не любят штатные крепления? Потому что они, во-первых, подразумевают исключительно оригинальные коврики, которые и стоят дорого, и с задачей своей первостепенной справляются посредственно. А во-вторых, когда снимаешь «заводской», как правило, плоский ковер с того самого крепежа, вся бережно собранная за день грязь разлетается ровным слоем по салону. И вместо простой мойки требуется уже комплексная — более дорогая и длительная.

Простые решения — это и есть тот самый опыт, отличающий шофера от водителя. Решить поставленную задачку дешево, быстро и просто — хорошее, которому лучшее — враг. Стремление достичь идеала — прекрасное качество, конечно, но зачастую сама судьба вмешивается, не давая педанту достигнуть поставленной цели. В России — это регулярное и нормальное течение, поэтому наш человек привык использовать изоленту, отвертку и прочие подручные средства, позволяющие решить проблему пусть и на время, но оперативно и бюджетно.