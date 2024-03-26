Где перекупщики находят хорошие подержанные автомобили по низкой цене

Разглядывая предложения «купцов», занятых перепродажей подержанных автомобилей, порой задаешься вопросом: а где им удается так выгодно — ведь в цене заложена их прибыль — отхватить столь «лакомый кусок»? Сколько объявления ни смотри, не найдешь такое сокровище, а у них — целый склад. Оказывается, есть несколько методов, простым смертным недоступных. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Покупая очередной подержанный автомобиль, сталкиваешься с дилеммой: все приличные варианты — у перекупщиков. Такое складывается ощущение, что где-то в недрах всемирной паутины есть еще один форум, куда машины попадают на часы, а зачастую и дни раньше. Форум, доступный не всем, но там и цены ниже, и выбор шире. Да и сам товар — на голову выше той рухляди, которой завалены открытые для нас, простых смертных, барахолки.

Во-первых, опытные «купцы» не скрывают, что они видят новые объявления раньше, чем самый внимательный, но обычный покупатель. Некоторые говорят прямо: мол, мне предложение приходит еще в момент модерации объявления, так что я точно буду первым среди первых у продавца, успею его профессионально «отторговать», а потом получу свою маржу со сделки. Как такое возможно и как стать одним из? Большой вопрос, конечно, но практика показывает, что знакомства и деньги способны на большее, чем просто деньги или просто знакомства.

Фото: unsplash.com

Во-вторых, перекупщики не стесняются брать машины с недостатками — зачастую мелкими, но подразумевающими очень хороший дисконт при покупке. Устраняются они буквально за вечер: царапины, сколы, неработающие лампочки или, наоборот, горящие на приборной панели, убираются быстро, если знать, как убирать. Порой разбитый бампер, который дарит скидку в 50 000 рублей, меняется на целый за 10 000 рублей. А это уже 40 000 целковых прибыли.

Или другой пример: горящая лампочка SRS, неисправность подушки безопасности на панели. С ее помощью можно легко заставить владельца пойти на серьезные уступки. Однако в трех случаях из четырех этот индикатор свидетельствует о неисправности подрулевой «улитки», которая стоит полторы тысячи рублей. Риск? Безусловно, но кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Есть и третий путь, по которому идут многие опытные «перекупы»: у них уже есть целые записные книжки знакомых — тех, что не намерены самостоятельно заниматься продажей подержанных автомобилей. Не всем нравится встречаться с незнакомцами и торговаться. И мобильный номер перекупщика, если он честен и приятен в общении, как правило, передается из рук в руки — как врачей и сантехников. Таким образом, в недрах, куда имеют доступ только «профессиональные продавцы», можно найти действительно ценные машины. На «открытые» доски объявлений они попадают уже отмытыми и причесанными. И совсем по другой цене.