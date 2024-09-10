Тревожный звоночек: эксперт назвал пять самых «опасных» звуков в автомобиле

Автовладельцу стоит не только периодически осматривать автомобиль, но и внимательно к нему прислушиваться. Ведь подозрительные звуки зачастую свидетельствуют о наличии технических проблем — как незначительных, так и довольно серьезных. Какие «сигналы» являются самыми опасными, рассказали эксперты.

В беседе с «Российской газетой» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов назвал пять звуковых сигналов, которые можно отнести к категории опасных. И во-первых, это, конечно, стук на холодном или прогретом двигателе. Он зачастую указывает на износ коленвала и поршневой группы. А если на приборной панели появился индикатор низкого давления масла, надо немедленно заглушить мотор и вызывать эвакуатор.

Кроме того, бить тревогу нужно, если с набором скорости начинает «выть» трансмиссия или скрипят тормозные механизмы. В списке эксперта также оказались щелчки при движении с вывернутыми колесами (указывают на разрушение ШРУС) и сильные стуки подвески при проезде даже небольших препятствий. Как правило, их вызывают износ шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.

— Если стук появился внезапно, то необходимо самостоятельно осмотреть автомобиль на предмет попадания посторонних предметов в колеса или подкапотное пространство. После медленно двигаться в сторону СТО для профессионального осмотра и диагностики. Если звуки вас пугают и усиливаются при наборе скорости, маневрах, увеличении оборотов ДВС, то лучше вызвать эвакуатор. Если прогрессирующий звук проявляется изо дня в день, пропадает «на холодную или горячую», то рекомендуется качественная диагностика на СТО, — подытожил эксперт.