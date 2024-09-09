Эксперты назвали самые частые неисправности двигателей подержанных авто в России

Как известно, двигатель является самым дорогим как в покупке, так и в ремонте узлом любого автомобиля. Его исправность зачастую составляет до половины стоимости машины при перепродаже, а восстановление может забрать и полугодовую зарплату. Но парк автомобилей в России из года в год стареет, так что все большему числу автовладельцев приходится сталкиваться с ремонтом ДВС. К чему им стоит готовиться, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Вердикт мастера СТО «необходим ремонт двигателя», — звучит, как приговор. Даже ребенок сейчас знает, что это дорого. Очень дорого. И запчасти «золотые», и работа. Если стало уходить масло, потерялась мощность, начались детонации и тяжелые пуски, появились посторонние звуки и прочие симптомы «болезни» — пора в сервис.

А там — «диагноз», способный убить даже самую крепкую нервную систему. Если, конечно, не подготовиться заранее и не разобраться в вопросе. Не все то поломка, что ведет к переборке, ведь ДВС требует не только замены смазки и соответствующего фильтра, но и множество других работ, способных вдохнуть жизнь в уже изношенный движок.

Ресурс нормального мотора, спроектированного толковым инженером и годами отработанного, составляет не менее 300 000 км. Далее начинается промежуток времени, когда наступает пора серьезных и дорогих работ. С места в карьер — может и седины добавить, но если автовладелец найдет в себе силы подойти к вопросу обстоятельно, то и семейный бюджет пострадает меньше. Другой вопрос — к чему готовиться?

Фото globallookpress.com

— Чаще всего российские водители сталкиваются с такими неисправностями как износ ГРМ, растяжение цепей, выход из строя звезд, натяжителей, фазарегуляторов.

Так же часто встречается залегание маслосъемных и компрессионных колец, ведущее к масложору и, как следствие, износу рабочей поверхности блока цилиндров. Износ и повреждение вкладышей коленвала, запушенный вариант самого колевала и его посадочных мест — тоже не редкость.

Основная причина — низкий уровень масла, а также посредственное качество самого лубриканта. Эксперименты с главной автомобильной смазкой — не уместны. Бывает, что в ремонт привозят машины с повреждением блоков цилиндров, поршней и, как следствие, разрушенным катализатором. Причина — некачественное топливо, несвоевременная замена свечей зажигания. Так же много изношенных распределительных валов и прогоревших клапанов, — делится фронтом работ директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов.

При этом наш эксперт подчеркивает, что все вышеперечисленное — ремонтируемо. Да, будет стоить недешево, особенно, если в машине целый «букет» различных неполадок. Но все делается. И чем раньше заняться восстановительными процедурами — тем дешевле обойдется ремонт. Одно тянет другое. Не затягивайте.