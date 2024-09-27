Обычно тормозная система машины напоминает о себе регулярными умеренными шумами — негромким гудением и едва уловимым поскрипыванием. Но случается и так, что вместо этих штатных звуков тормоза начинают издавать неблагозвучные скрипы, визги и свисты, которые сложно спутать с птичьими трелями. А иногда при торможении может раздаться такой пронзительный звук, который не оставит сомнений: с машиной что-то не так.
Свист и скрип тормозов при движении автомобиля могут иметь разные причины, но эти проявления всегда являются основанием для обращения в сервисный центр, отмечают специалисты ГК «Автодом». Как правило, такие звуки указывают на износ тормозных колодок. Их стоит заменить, а профессионалам в автосервисе — поручить диагностику состояния тормозной системы.
Еще до появления скрипа может сработать датчик износа (так называемый «скрипун»), уточняют эксперты. В этом случае также следует заменить тормозные колодки. Кроме того, скрипы и свист могут возникать, когда притираются новые колодки. Подобные звуки возможны и в том случае, если на тормозном диске образовался налет грязи и песка.
Тогда необходимо разобрать и почистить тормозные механизмы, а также проверить состояние суппортов. Если скрипы и неприятные звуки возникают при торможении, стоит провести диагностику системы в сервисе и заменить изношенные детали.
В свою очередь, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что свист тормозов отвлекает автомобилистов во время езды, поэтому от неисправности, которая вызывает неприятный шум, нужно оперативно избавляться.
Эксперты компании отмечают, что в случае, когда посторонние звуки возникают из-за износа тормозных колодок, эффективность торможения может снижаться не сразу. Однако чем быстрее будет устранена неисправность, тем лучше.
Если эксплуатировать автомобиль ежедневно, неприятный звук исчезнет быстро, указывают в «АвтоСпецЦентре». Современные тормоза сконструированы так, чтобы вибрация колодок в момент использования была минимальной.
— Однако если при торможении регулярно слышен шум или свист, можно использовать специальные средства для смазки рабочих механизмов. Иногда звук тормозов спровоцирован попаданием грязи или пыли в пространство между тормозными дисками и колодками. Если загрязнения серьезные, лучше сразу обратиться в сервисный центр, чтобы восстановить работоспособность системы и не рисковать безопасностью пассажиров, — комментируют ситуацию специалисты.