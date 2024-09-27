Стоит ли реагировать на свистящий звук, издаваемый автомобильными тормозами? Есть мнение, что это несущественная мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Так ли это нас самом деле? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы на эти вопросы от опытных экспертов.

Обычно тормозная система машины напоминает о себе регулярными умеренными шумами — негромким гудением и едва уловимым поскрипыванием. Но случается и так, что вместо этих штатных звуков тормоза начинают издавать неблагозвучные скрипы, визги и свисты, которые сложно спутать с птичьими трелями. А иногда при торможении может раздаться такой пронзительный звук, который не оставит сомнений: с машиной что-то не так.

Свист и скрип тормозов при движении автомобиля могут иметь разные причины, но эти проявления всегда являются основанием для обращения в сервисный центр, отмечают специалисты ГК «Автодом». Как правило, такие звуки указывают на износ тормозных колодок. Их стоит заменить, а профессионалам в автосервисе — поручить диагностику состояния тормозной системы.

Еще до появления скрипа может сработать датчик износа (так называемый «скрипун»), уточняют эксперты. В этом случае также следует заменить тормозные колодки. Кроме того, скрипы и свист могут возникать, когда притираются новые колодки. Подобные звуки возможны и в том случае, если на тормозном диске образовался налет грязи и песка.

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Тогда необходимо разобрать и почистить тормозные механизмы, а также проверить состояние суппортов. Если скрипы и неприятные звуки возникают при торможении, стоит провести диагностику системы в сервисе и заменить изношенные детали.

В свою очередь, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что свист тормозов отвлекает автомобилистов во время езды, поэтому от неисправности, которая вызывает неприятный шум, нужно оперативно избавляться.

Эксперты компании отмечают, что в случае, когда посторонние звуки возникают из-за износа тормозных колодок, эффективность торможения может снижаться не сразу. Однако чем быстрее будет устранена неисправность, тем лучше.

Если эксплуатировать автомобиль ежедневно, неприятный звук исчезнет быстро, указывают в «АвтоСпецЦентре». Современные тормоза сконструированы так, чтобы вибрация колодок в момент использования была минимальной.

— Однако если при торможении регулярно слышен шум или свист, можно использовать специальные средства для смазки рабочих механизмов. Иногда звук тормозов спровоцирован попаданием грязи или пыли в пространство между тормозными дисками и колодками. Если загрязнения серьезные, лучше сразу обратиться в сервисный центр, чтобы восстановить работоспособность системы и не рисковать безопасностью пассажиров, — комментируют ситуацию специалисты.