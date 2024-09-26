Сложно, но можно: эксперт Мартынов назвал главные проблемы китайских авто

Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей из Поднебесной российские СТО только накапливают, но спустя два года мощной, ранее в природе невиданной по своему объему китайской автоэкспансии, уже можно подвести кое-какие итоги: первичный багаж знаний накоплен. Чего действительно стоит боятся, а какие аспекты уже ушли в прошлое? Что нужно знать каждому владельцу авто made in China? Об это порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты отрасли авторемонта.

Чинить «поднебесные» машины в России уже научились, но проще от этого не стало

Отношение к китайскому автомобилю сегодня — во многом «диванное», основанное на слухах и домыслах, поскольку реального опыта эксплуатации — крупицы. Ну откуда ему взяться, если россияне пересели на автомобили из Поднебесной лишь два года назад?

Впрочем, есть таксопарки и каршеринг, есть автовладельцы, разменявшие уже первую сотню тысяч километров на одометре, и есть мастерские, которые уже «хлебнули» с китайскими машинами. Их опыт — личный, основанный на прямом контакте и оттого особо привлекателен и актуален для всех заинтересованных лиц. Им и слово!

Портал «АвтоВзгляд» расспросил генерального директора УК «К-Групп» (партнерская сеть СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаила Мартынова о его личном опыте обслуживания и ремонта машин из Поднебесной, ключевых проблемах и навыках, которыми стоит обзавестись всем российским водителям китайских автомобилей. Многие аспекты оказались, мягко говоря, неожиданными, а другие — и вовсе удивительными:

Фото globallookpress.com

— По большому счету, обслуживание и ремонт китайских автомобилей стали уже нормой. Но научились мы далеко не всему, — говорит наш эксперт. — Большая проблема автомобилей из Поднебесной связана с электроникой и программным обеспечением: у большинства сервисов и даже дилеров нет программ, необходимых для работы с сервисным меню авто.

Кроме того, в большинстве случаев блоки автомобильной электроники китайских машин запрограммированы так, чтобы работы по прошивке и т.п. производились только на специальном оборудовании. А в России его пока практически нет, даже у дилеров.

— Кто-то из мастеров говорит, что китайские машины хороши, кто-то — что с ними невозможно работать. Но большинство все-таки сходятся во мнении, что автомобили из КНР еще долго будут иметь «детский болячки», появляющиеся у все новых и новых моделей, — продолжает Мартынов. — В основной массе обращения автовладельцев китайских автомобилей на наши СТО связаны с техобслуживанием и заменой расходников.

Фото globallookpress.com

Если говорить про китайские автомобили с пробегом от 100 тыс. км, то нередко к нам приезжают автовладельцы с деформацией и разрывом цепи ГРМ. Но массовых поломок силовых агрегатов мы в своей практике по китайским автомобилям пока не встречали.

Этой зимой при перепадах температур, когда оттепель сменяли морозы и наоборот, выросло число обращений, связанных с поломкой электрики, поскольку уровень герметичности соединений и разъемов на китайских машинах достаточно низкий.

Много нареканий было по электрике органов управления автомобилем. Машины, на которых вышел срок гарантии на некоторые узлы и агрегаты и которые имеют пробег 50-60 тыс. км, начали приезжать со сломанными актуаторами турбин, приборными панелями, диодными блок-фарами.

Также в морозную погоду часто обращались с проблемами блокировки электрических выезжающих ручек из-за попадания влаги и ее замерзания, заедания центральных замков, проблем с системой мультимедиа. Отмечу также, что сегодня стоимость дилерского обслуживания «китайцев» зачастую значительно выше, чем, например, «корейцев», При этом сторонние СТО не всегда готовы брать на обслуживание китайские автомобили в силу отсутствия запасных частей, — подводит итого специалист.