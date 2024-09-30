Тормозная пыль: откуда берется, чем опасна и как от нее избавиться

Ни один автомобиль не может обойтись без таких важных «расходников», как тормозные диски и колодки. Но эти элементы имеют обыкновение сравнительно быстро выходить из строя. Один из критических факторов, влияющих на темпы истирания этих компонентов — образование так называемой тормозной пыли. Портал «АвтоВзгляд» изучил вопрос.

Твердая фракция на тормозных дисках автомобиля появляется из-за истирания материалов тормозных колодок и дисков в процессе торможения, отмечает специалист сети шинных центров «Автоэксперт» Алексей Дубнов. Это неизбежно, поскольку при контакте фрикционной смеси колодок с металлическим диском происходит трение, результатом которого становится образование мелких частиц пыли, указывает эксперт.

Очистить диски от пыли можно при помощи специальных чистящих средств или щелочных растворов известных брендов, рассказывает он. С целью устранения особо стойкой пыли понадобится мягкая щетка или губка. И то, и другое следует после обработки тщательно промыть водой.

При этом правильный выбор тормозных колодок может способствовать менее интенсивному образованию пыли, указывает эксперт. На колодках с керамическим составом, по замечанию Дубнова, формируется меньше пыли по сравнению с металлическими аналогами. Однако следует учитывать, что такие колодки могут быть менее эффективными при экстремальных нагрузках.

Фото globallookpress.com

Если важны показатели износа и уровень шума, можно рассмотреть полуметаллические, которые сочетают в себе долговечность и более тихую работу. Пробег с такими колодками может достигать 60-70 км, при этом у них самые лучшие показатели при торможении. Полуметаллические колодки легко отличить от любого аналога. В отличие от цельнометаллического варианта, прикосновение даже одним пальцем к поверхности «полуметалла» оставляет на нем характерный выразительный след.

Но есть и еще один современный вариант тормозных элементов, использование которых позволяет избежать обильного выделения твердой фракции. Дело в том, что несколько десятилетий назад стали возникать сомнения относительно безопасности для здоровья человека тормозных колодок и дисков с применением асбеста. Тезис неоднозначный, его частенько ставят под сомнение, полагая, что причина возникшего недоверия к асбестовым тормозным компонентам лежит в плоскости, далекой от научной.

Фото globallookpress.com

Однако принято считать, что именно критическое переосмысление пользы асбестовых деталей способствовало появлению керамических колодок и тормозных дисков. Они, как оказалось, обладают более высоким сопротивлением к истиранию. Даже есть мнение, что «керамика» — это «навсегда».

Впрочем, не все керамические колодки одинаковы, указывают некоторые эксперты. Кроме того, качественные тормозные элементы из этого материала достаточно дороги. Но при этом — дают явную фору всем аналогам в плане выделения пыли.