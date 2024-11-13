Эксперт рассказал, какие ошибки допускают водители, проверяя уровень масла

Казалось бы, какие могут быть ошибки во время проверки уровня масла в двигателе? Простейшая процедура, с которой легко справляются даже новички. Тем не менее, многие водители их совершают. А что именно они делают неправильно, объяснил автоэксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал аж пять ошибок, которые допускают многие автомобилисты. И первая — выбор неправильного момента. Как правило, автопроизводители рекомендуют проверять уровень моторного масла на «горячую». То есть после поездки нужно заглушить ДВС, подождать 15 минут, чтобы жидкость стекла в поддон, и только после этого доставать щуп. Впрочем, иногда мануалы предписывают делать это на «холодную», так что имеет смысл заглянуть в руководство по эксплуатации конкретного автомобиля.

Следующая ошибка — пренебрежение «инструкцией». Чтобы измерение было верным, надо достать щуп, как следует его протереть (и не чем попало, а именно чистой салфеткой), снова опустить, минуту подождать и извлечь строго в вертикальном положении. Не менее важно — правильно припарковаться. Машина должна стоять ровно — не под уклоном, не с перекосом в какую-либо сторону. И желательно, чтобы в ней не было пассажиров или тяжелых грузов.

— Понятно, что водители не будут лазить под капот каждый день. Но и проводить проверку уровня пару раз в год — недостаточно. На мой взгляд, оптимальным будет самостоятельная проверка минимум раз в неделю (лучше чаще), а также обращать внимание на внешние проявления неполадок: сигналы на панели приборов, лужи под машиной. Обязательна проверка перед каждой дальней поездкой, — говорит эксперт о четвертой ошибке.

Что же касается пятой, то стоит проверять уровень масла как самостоятельно, так и просить сделать это во время каждого визита в сервис. Профессионал проведет процедуру правильно и сможет не только определить уровень смазки, но и оценить ее состояние.