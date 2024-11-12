«Нулевое» ТО для китайских машин: «развод» или необходимость

Вопрос о том, нужно ли проходить на новой машине так называемое ТО-0 волнует отечественных автовладельцев не первый год. Даже в славные времена присутствия в России грандов мирового автопрома он для многих водителей стоял довольно остро. Причем несмотря на то, что уже лет десять назад те самые именитые автостроители перестали включать эту процедуру в список рекомендуемого сервисного обслуживания. Однако с массовым появлением на отечественном рынке китайских авто, проблема заиграла новыми гранями: наши новые восточные партнеры на этой операции настаивают. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

И для начала напомним, что в пресловутое ТО-0, которое проводится после первых трех-пяти тысячи километров пробега, входили и входят, главным образом, работы по замене моторного масла и масляного фильтра. В качестве «опции» в клиентоориентированных СТО мастера проверяют дополнительно давление в шинах и состояние эксплуатационных жидкостей.

Но поскольку европейские/японские/корейские автостроители были уверены в качестве залитых на заводе лубрикантов, то и перестали настаивать на «нулевом» осмотре своих ТС. То есть, получается, китайские товарищи в надежности своей смазки не уверены, раз для их изделий ТО-0 прописано в сервисных книжках? Поспешим успокоить: это не так.

— Для первой заливки на конвейере в КНР используют качественное автомасло, соответствующее всем требованиям производителя, характеристикам и особенностям двигателя, — объяснил «Российской газете» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев. — А рекомендация китайских производителей проводить нулевое ТО связана с тем, что в этот период в двигатель может попасть некоторое количество продуктов износа, например, частицы металлов.

Масло за счет своих моюще-диспергирующих свойств эти продукты удержит в своем объеме, но быстрее потеряет ресурс. Поэтому действительно важно проводить ТО-0 в течение первых нескольких тысяч километров, а последующие замены масла производить по регламенту, — уверен эксперт.

Фото globallookpress.com

С другой стороны, как считают некоторые специалисты, к лубрикантам из Поднебесной все же есть вопросы. Так, генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников напоминает, что в Китае нет собственной системы допусков к применению моторных масел, в отличие от ЕС и США, а имеющийся в КНР единственный внутренний стандарт фактически не работает. Поэтому отсутствие четкой системы допусков и стандартизации закономерно вызывает сомнения в качестве китайских лубрикантов.

— Поэтому, как специалист по китайскому рынку, я бы рекомендовал рассмотреть замену моторного масла на новом «китайце» сразу после его покупки, особенно если вы планируете активно использовать автомобиль. — говорит г-н Стрельников. -особенно если вы планируете активно использовать автомобиль. Тем более, что и сами китайские автостроители рекомендуют проводить первую замену смазки через 1000-3000 км пробега...