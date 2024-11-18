Эксперт объяснил, нужно ли менять моторное масло, если авто стоит без движения

Автомобиль может надолго оказаться на приколе по многим причинам — из-за серьезной неисправности, отсутствия водителя, наличия в семье нескольких машин, юридических обстоятельств. Но нужно его в таком случае регулярно и полноценно, то есть с заменой всех технических жидкостей, обслуживать? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев подчеркнул, что каких-то особых рекомендаций на этот счет у автопроизводителей нет. При этом они предписывают проводить ТО — в частности, менять моторное масло — как минимум раз в год. Но нужно ли это делать, если машина стояла долгое время без движения?

По словам эксперта, многое зависит от того, где именно находился автомобиль — на улице или в теплом боксе. В последнем случае водителю достаточно проверить уровень технических жидкостей и заряд аккумулятора, чтобы начать эксплуатировать машину. Если же она стояла под открытым небом, то из-за перепадов температур внутри двигателя с наибольшей долей вероятности образовался конденсат, что плохо для силового агрегата.

— Второй риск — большинство современных автомобильных двигателей состоит из элементов, изготовленных из легкосплавных металлов (например, алюминия). Они легко способствуют химическим реакциям компонентов масла (окисление, полимеризация). Конечно, количество образовавшихся продуктов таких реакций невелико, но из-за того, что масло целый год не перемешивается, в месте контакта их концентрация увеличивается, — говорит эксперт.

К тому же, по его словам, в неработающем двигателе компоненты масла зачастую расслаиваются, и в результате получается «коктейль, несоответствующий требования автопроизводителя». Поэтому совет Сокуева таков: если автомобиль простаивал на улице или больше года в теплом помещении — моторное масло стоит поменять. Если всего несколько месяцев и в отапливаемом боксе, то ничего страшного произойти не должно.