Эксперт объяснил, можно ли повысить мощность мотора, если залить 98-й бензин

Бытует мнение, что высокооктановое топливо лучше очищает двигатель, снижает расход горючки, а еще — увеличивает мощность мотора. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что если перейти с рекомендованного АИ-92 или АИ-95 на более дорогой АИ-98, то автомобиль «поедет быстрее»? На этот вопрос ответил эксперт.

Почему с горючкой лучше не экспериментировать

В беседе с «Российской газетой» директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков отметил, что ряд исследований доказывает, что высокооктановое топливо действительно может способствовать приросту мощности (примерно на 7%) и снижению расхода (порядка 6%). Но вместе с тем использование горючки «не по рекомендации» порой приводит к плачевным последствиям для силового агрегата.

— Использование бензина с более высоким октановым числом, чем предписано производителем, может привести к неполному сгоранию топлива. Это происходит потому, что топливо с более высокой детонационной стойкостью горит медленнее. Если время горения превышает время открытия выпускных клапанов, несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему, приводя к снижению топливной экономичности и увеличению выбросов вредных веществ. Высокая температура, возникающая при неполном сгорании топлива, также может способствовать преждевременному износу двигателя, — объясняет эксперт.

Именно поэтому не стоит экспериментировать — лучше заливать в топливный бак бензин с тем октановым числом, что рекомендует автопроизводитель. Кроме того, важно понимать, что этот показатель — индекс детонационной стойкости, а не уровень качества.

— Топливо с меньшим октановым числом может быть вполне качественным, если соответствует требованиям, заявленным производителем автомобиля. Выбор оптимального октанового числа определяется прежде всего конструктивными особенностями двигателя внутреннего сгорания, — сказал Серебряков.