Никуда не поедем: цены на бензин скоро станут неподъемными для многих россиян

В конце прошлого года новостные ленты запестрели страшными экспертными прогнозами о неминуемом росте в России цен на моторное топливо вообще, и бензин в частности. При этом, если говорить о последнем, то специалисты ожидают, что он будет стоить на АЗС не менее 120 рублей за литр. Насколько вероятно такое развитие событий, вполне способное привести к тотальному отказу от поездок на личных автомобилях, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Увы, но порадовать водительскую братию нам особо и нечем. Ведь описанный выше пессимистический сценарий базируется на объективных, в общем и целом, предпосылках типа ослабления рубля, бурных инфляционных процессах и мировой нефтяной конъюнктуры.

Картину маслом дополняют рост топливных акцизов, разрешение на экспорт бензина и, разумеется, непрекращающиеся атаки вражеских беспилотников на отечественные НПЗ. Другое дело (и это хорошая новость), что невероятной для нефтедобывающей страны цифры 120 руб. за 1 литр бензина мы можем достичь не сегодня и даже не завтра.

Хотя ожидаемое повышение розничных цен на бензоколонках с нынешних 60 рублей за литр Аи-95 до 64 «деревянных» уже к концу февраля — так себе перспектива для обычного автовладельца. А ведь все к этому и идет если учесть, что в начале второго зимнего месяца оптовые цены на эту марку в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до максимума с начала года.

Причем в данном случае именно на фоне ожидаемого правительственного разрешения на экспорт бензина, которое будет действовать до конца февраля. Ну а что же будет дальше, когда мы докатимся до пресловутых 120 руб./1 л «девяносто пятого»?

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Точного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Однако все игроки рынка в один голос утверждают, что к концу 2025-го бензины всех марок подорожают в рознице на 15-20 процентов, тем самым вплотную приблизившись или даже перешагнув отметку 70 рублей за литр.

Хотя, конечно, у Правительства РФ, особенно в преддверии посевной компании есть механизмы сдерживания роста цен на моторное топливо. Среди них и очередной запрет на его экспорт, и снижение акцизов, достигающих в стоимости горючего 70%, и прямые дотации нефтяникам, и, наконец, укрепление рубля.

Посмотрим, конечно, что и как из всего перечисленного сработает, но в нашей стране, как известно, лучше готовится к худшему. И в этом смысле у простых автовладельцев есть некоторые возможности по снижению расходов на прокорм своего «железного коня». Это и приобретение топливных карт, и изменение манеры езды, и надлежащих уход за транспортным средством. Впрочем, более подробно и о состоянии нашего топливного рынка, и о способах экономии этого самого топлива вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.