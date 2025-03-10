Электронный «диагноз»: может ли автовладелец поставить его самостоятельно

Электронная диагностика транспортного средства — стандартная услуга СТО, известная, наверное, каждому автовладельцу. На панели ТС загорается сигнал (чаще всего — пресловутый «чек»), и даже если машина продолжает нормально функционировать, остается только гадать о причинах предупреждения о неполадках. Надо ехать на «осмотр», в ходе которого профессионал подключит к «мозгам» авто специальный прибор, чтобы поставить «диагноз». Но что, если нет возможности оперативно посетить автосервис или нет желания отдельно оплачивать процедуру по выявлению технических «недомоганий»? Стоит ли пытаться самостоятельно решить проблему? Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», что такое самостоятельная электронная диагностика авто, стоит ли ею заниматься, каким должно быть в этом случае специальное устройство, как его выбрать и использовать.

Просканировать машину без помощи профессионала вполне возможно, уверен менеджер одного из московских автосервисов Алексей Н. На рынке представлено много специальных сканеров, предназначенных для электронной диагностики, освоение которых доступно каждому.

— Устройство само по себе незатейливое. Это, собственно говоря, адаптер для подключения к системе автомобиля и шнур. Один его конец присоединяется к адаптеру, а на другом, соответственно, должен быть компьютер с установленной на нем специальной программой. Причем не обязательно какой-то супергаджет, а даже самый обыкновенный смартфон, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Освоение программы для сканирования потребует некоторого времени, но все равно не вызовет особых затруднений у непрофессионала. Что касается выбора устройства, то рекомендовать какой-то конкретный бренд нет смысла, считает Алексей. Если автовладелец уверен, что ему такой сканер действительно нужен, стоит просто почитать отзывы.

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Но выбирать лучше всего из тех приспособлений, которые стоят примерно 8000 рублей и дороже, делится своим опытом мастер. У нашего эксперта такое устройство в личном пользовании есть. Алексей эксплуатирует две «немолодых» иномарки европейского бренда, и время от времени приходится пускать в дело сканер.

— Проще говоря, если на панели приборов загорается индикатор, ты подключаешь к машине сканер, и программа тебе показывает, какие возникли неисправности, или просто указывает на ошибки, которые стоит устранить, чтобы не переживать зря, — рассказывает автомастер.