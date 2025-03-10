Электронный «диагноз»: может ли автовладелец поставить его самостоятельно

Просканировать машину без помощи профессионала вполне возможно, уверен менеджер одного из московских автосервисов Алексей Н. На рынке представлено много специальных сканеров, предназначенных для электронной диагностики, освоение которых доступно каждому.
— Устройство само по себе незатейливое. Это, собственно говоря, адаптер для подключения к системе автомобиля и шнур. Один его конец присоединяется к адаптеру, а на другом, соответственно, должен быть компьютер с установленной на нем специальной программой. Причем не обязательно какой-то супергаджет, а даже самый обыкновенный смартфон, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд».
Освоение программы для сканирования потребует некоторого времени, но все равно не вызовет особых затруднений у непрофессионала. Что касается выбора устройства, то рекомендовать какой-то конкретный бренд нет смысла, считает Алексей. Если автовладелец уверен, что ему такой сканер действительно нужен, стоит просто почитать отзывы.
Но выбирать лучше всего из тех приспособлений, которые стоят примерно 8000 рублей и дороже, делится своим опытом мастер. У нашего эксперта такое устройство в личном пользовании есть. Алексей эксплуатирует две «немолодых» иномарки европейского бренда, и время от времени приходится пускать в дело сканер.
— Проще говоря, если на панели приборов загорается индикатор, ты подключаешь к машине сканер, и программа тебе показывает, какие возникли неисправности, или просто указывает на ошибки, которые стоит устранить, чтобы не переживать зря, — рассказывает автомастер.