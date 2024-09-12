Зачем на барахолках продают старые ключи от автомобиля без самой машины

Каких только чудес и диковин не насмотришься, разглядывая бескрайнее предложение интернет-барахолок. Казалось бы, ну кому оно надо? А ведь покупают! Увидев впервые предложение купить за недорого ключи от давно уже проданного/разбитого/угнанного авто, а так же несколько аналогичных, явно найденных на улице или в ящике стола лотов, первым в голову пришли крамольные мысли: угонщик купит, и дело свое сделает! Криминал! Однако на практике все оказалось намного проще. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Осознать истинные потребности широких масс и реальное состояние дел невозможно, изучая одни лишь «официальные социальные сети»: не принято у нас «выносить сор из избы», а вот демонстрировать успех и достаток, даже если его нет — очень даже. Глядя на новостную ленту тех немногих «сошиал медиа», что остались, кажется: обеспеченный у нас народ.

А заглянешь в кредитную статистику — «латать, не за что хватать», от зарплаты до зарплаты с обязательным посещением микрофинансовых организаций. Куда интереснее и честнее — барахолки и доски бесплатных объявлений: вот там истинная сущность бытия, которая уже выглядит слегка пошарпанной, но еще послужит.

Там же, к слову, можно найти множество интересных решений, если, конечно, есть немного опыта и желания. Например, целый ворох предложений о продаже старых, уже никак не связанных, кроме электронного кода, ключей от автомобилей. Тех самых, что и дверь откроют, и зажигание включат. Зачем они, если нет машины?

Автор объявления не указывает источник, но зачастую видно: нашлись на улице, были куплены вместе со старым гаражом, остались после продажи или разборки автомобиля. Каких их применить?

Фото globallookpress.com

Естественно, существует вариант, при котором, безостановочно щелкая, на улице можно открыть чей-то автомобиль. Вероятность крошечная, что-то около нуля, но она есть. Неужто угонщики или жаждущие наживы таким заинтересуются? Конечно, нет, у них есть другие, куда более действенные инструменты. Тогда для чего может быть использован столь необычный лот?

И все же применение ему, и вполне актуальное, существует. Оказывается, многие ключи можно перекодировать: скинуть изначально «залитую» в них информацию и записать новую. Например, такой опцией обладают ключики от «божественной» Toyota Camry и множества китайский автомобилей. Тех же Geely Coolray.

Потерявшему ключ придется приобрести новую заготовку, которую мастер после «обучит». Но китайские аналоги высоким качеством изготовления не отличаются, а оригинальные «болванки» стоят недешево. Тогда почему бы не купить ключ на «вторичке» и не «переобучить» его?

Процедура будет стоить столько же, сколько доработка новой заготовки, железное «жало» продается отдельно, а оригинальный, пусть и не новый, «дубликат» прослужит куда дольше, чем «внеклассное» творчество китайского рабочего и российского умельца.