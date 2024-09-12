Зачем на барахолках продают старые ключи от автомобиля без самой машины

Осознать истинные потребности широких масс и реальное состояние дел невозможно, изучая одни лишь «официальные социальные сети»: не принято у нас «выносить сор из избы», а вот демонстрировать успех и достаток, даже если его нет — очень даже. Глядя на новостную ленту тех немногих «сошиал медиа», что остались, кажется: обеспеченный у нас народ.
А заглянешь в кредитную статистику — «латать, не за что хватать», от зарплаты до зарплаты с обязательным посещением микрофинансовых организаций. Куда интереснее и честнее — барахолки и доски бесплатных объявлений: вот там истинная сущность бытия, которая уже выглядит слегка пошарпанной, но еще послужит.
Там же, к слову, можно найти множество интересных решений, если, конечно, есть немного опыта и желания. Например, целый ворох предложений о продаже старых, уже никак не связанных, кроме электронного кода, ключей от автомобилей. Тех самых, что и дверь откроют, и зажигание включат. Зачем они, если нет машины?
Автор объявления не указывает источник, но зачастую видно: нашлись на улице, были куплены вместе со старым гаражом, остались после продажи или разборки автомобиля. Каких их применить?
Естественно, существует вариант, при котором, безостановочно щелкая, на улице можно открыть чей-то автомобиль. Вероятность крошечная, что-то около нуля, но она есть. Неужто угонщики или жаждущие наживы таким заинтересуются? Конечно, нет, у них есть другие, куда более действенные инструменты. Тогда для чего может быть использован столь необычный лот?
И все же применение ему, и вполне актуальное, существует. Оказывается, многие ключи можно перекодировать: скинуть изначально «залитую» в них информацию и записать новую. Например, такой опцией обладают ключики от «божественной» Toyota Camry и множества китайский автомобилей. Тех же Geely Coolray.
Потерявшему ключ придется приобрести новую заготовку, которую мастер после «обучит». Но китайские аналоги высоким качеством изготовления не отличаются, а оригинальные «болванки» стоят недешево. Тогда почему бы не купить ключ на «вторичке» и не «переобучить» его?
Процедура будет стоить столько же, сколько доработка новой заготовки, железное «жало» продается отдельно, а оригинальный, пусть и не новый, «дубликат» прослужит куда дольше, чем «внеклассное» творчество китайского рабочего и российского умельца.