К черту эстетику: зачем опытные водители клеят поролон на двери своих машин

Очень любопытная «доработка» стала все чаще встречаться в российских дворах и на парковках, где плотность автомобилей на квадратный метр свободного пространства давно превысила все нормы. Некоторые, особенно семейные, водители начали оснащать свои транспортные средства простой, если не сказать большего, опцией, которая может сберечь немало нервов и денег. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Современные технологии пришли не только в дома и автомобили, но и на улицы. Система «Безопасный город» развивается и в Москве, и по всей стране, так что разного рода преступления, а также досадные казусы, оказываются не только замечены, но и зафиксированы «Большим братом». А уж запись получить — дело техники. Никакие знакомства не нужны — вызываем ГАИ, а там уж проинструктируют.

Простой пример — многочисленные мелкие происшествия с автомобилями во дворах, когда неудачный маневр при парковке или излишне широко открытая дверь становятся причиной повреждения чужой собственности. Что делали раньше? Да просто внимания не обращали или уезжали в соседний двор, подальше от места преступления.

А ведь порча чужого имущества, даже мелкая — это преступление. Но никто ж не видел? Нет фотографии — нет дела. А вот теперь-то тысячи камер внимательно следят. И точно увидят, зафиксируют и каталогизируют. И найти скрывшегося уже особой сложности не представляет — теперь это быстро и оперативно происходит по принципу «запрос — ответ».

Фото портала АвтоВзгляд.

Именно по этой причине водители со стажем и с головой, прекрасно осознавая, что от случайности никто не застрахован, особенно дети, озорно выпрыгивающие из кресла в родном дворе, подстраховались. И начали клеить на двери машин вот такие квадратики мягкого материала, которые ничего не стоят на маркетплейсе или совсем бесплатно вырезаются из подручных материалов, после чего инсталлируются на двусторонний скотч по адресу.

Отлетел на мойке? Не беда — восстановление займет несколько минут. И несколько рублей. В отличие от покраски соседской двери, которая запросто может стоить и 15 000 рублей: малярные работы сегодня дороги. Да, выглядит не очень эстетично, однако сумма сэкономленных средств от одного лишь эпизода кратно перекрывает все возможные недовольства.

А уж если водитель, помявший и поцарапавший соседнюю машину, уедет с места ДТП — то возможно и лишение «прав». Тут уж как офицер, оформляющий ситуацию, оценит. Стоит игра свеч? Стоит риск минутного дискомфорта? Конечно, нет, поэтому намного проще, быстрее и дешевле оснастить свой автомобиль вот таким простым и дешевым поролоновым решением, которое окупается с первого раза. И жить спокойно. Кстати, проверили на себе: работает!