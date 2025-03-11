Зачетные колеса: зачем водители красят диски и какие цвета сейчас в моде

Автосервисы полного цикла сегодня предлагают клиентам самые разнообразные услуги, причем не только в смысле ремонта. Да, кому-то важно, чтобы машина была технически исправной, а кто-то, помимо этого, заботится о внешнем виде транспортного средства. Портал «Автовзгляд» пообщался со специалистами питерской компании «Remdiski», которая занимается ремонтом и покраской дисков.

Услуга «Покраска дисков» пользуется сегодня большой популярностью у автовладельцев, привлекая возможностью быстро придать колесам презентабельный облик, ведь мастера могут выполнить подобные работы в течение одного дня.

— Чаще всего клиенты обращаются за этой услугой с эстетической целью и выбирают покраску в один цвет, причем максимально приближенный к заводскому покрытию. Популярны оттенки серебра, черного, графитового, — комментируют запросы автовладельцев эксперты.

Таким образом, в моде сегодня — натуральность. Хотя, безусловно, некоторые владельцы ТС, желая выделиться из общего автомобильного потока, решаются на смелые эксперименты и отдают предпочтение ярким краскам. Однако и поклонников стандартных колеров, и цветовых гурманов объединяет выбор метода покраски дисков.

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— Мы красим диски порошковой краской. На сегодняшний день это самый популярный метод у клиентов. Также выполняем алмазную проточку, — продолжают собеседники портала «АвтоВзгляд».

Автосервисы компании «Remdiski», помимо прочего, занимаются шлифовкой и грунтовкой дисков, поэтому мы задали специалистам вопрос о том, всегда ли перед покраской необходимы данные работы?

— Перед покраской диски всегда должны проходить полный цикл работ: пескоструйная обработка, шлифовка, нанесение слоя грунта, слоя краски и слоя лака...

Но бывают случаи, когда покраска вовсе не нужна клиенту. Для тех, кто не хочет тратиться на все диски, но считает необходимым исправить некоторые шероховатости, существуют альтернативные предложения.

— В случаях, когда на диске имеется повреждение, но клиент не хочет восстанавливать все четыреполностью, мы предлагаем услугу «Удаление бордюрки». Такой ремонт выполняется локально, повреждения зашлифовываются и подкрашиваются акриловой краской.

Если мы видим много механических повреждений, то все же рекомендуем полное восстановление всех дисков, — отмечают специалисты.

Фото freepik.com

Короче говоря, покраска колесных дисков является необязательной, но важной дополнительной услугой для автовладельцев. Ведь от того, как выглядит эта составляющая машины, зависит ее общее восприятие коллегами по потоку. И особенно этот факт имеет значение, если в дальнейшем вы захотите продать свой автомобиль.