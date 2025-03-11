Зачетные колеса: зачем водители красят диски и какие цвета сейчас в моде

Услуга «Покраска дисков» пользуется сегодня большой популярностью у автовладельцев, привлекая возможностью быстро придать колесам презентабельный облик, ведь мастера могут выполнить подобные работы в течение одного дня.
— Чаще всего клиенты обращаются за этой услугой с эстетической целью и выбирают покраску в один цвет, причем максимально приближенный к заводскому покрытию. Популярны оттенки серебра, черного, графитового, — комментируют запросы автовладельцев эксперты.
Таким образом, в моде сегодня — натуральность. Хотя, безусловно, некоторые владельцы ТС, желая выделиться из общего автомобильного потока, решаются на смелые эксперименты и отдают предпочтение ярким краскам. Однако и поклонников стандартных колеров, и цветовых гурманов объединяет выбор метода покраски дисков.
— Мы красим диски порошковой краской. На сегодняшний день это самый популярный метод у клиентов. Также выполняем алмазную проточку, — продолжают собеседники портала «АвтоВзгляд».
Автосервисы компании «Remdiski», помимо прочего, занимаются шлифовкой и грунтовкой дисков, поэтому мы задали специалистам вопрос о том, всегда ли перед покраской необходимы данные работы?
— Перед покраской диски всегда должны проходить полный цикл работ: пескоструйная обработка, шлифовка, нанесение слоя грунта, слоя краски и слоя лака...
Но бывают случаи, когда покраска вовсе не нужна клиенту. Для тех, кто не хочет тратиться на все диски, но считает необходимым исправить некоторые шероховатости, существуют альтернативные предложения.
— В случаях, когда на диске имеется повреждение, но клиент не хочет восстанавливать все четыреполностью, мы предлагаем услугу «Удаление бордюрки». Такой ремонт выполняется локально, повреждения зашлифовываются и подкрашиваются акриловой краской.
Если мы видим много механических повреждений, то все же рекомендуем полное восстановление всех дисков, — отмечают специалисты.
Короче говоря, покраска колесных дисков является необязательной, но важной дополнительной услугой для автовладельцев. Ведь от того, как выглядит эта составляющая машины, зависит ее общее восприятие коллегами по потоку. И особенно этот факт имеет значение, если в дальнейшем вы захотите продать свой автомобиль.