Доездились: старые покрышки, как новая беда российских дорог

Тяжелые с точки зрения финансов времена, перешедшие уже с романсов на крик, привели к появлению на российских дорогах новой, ранее не столь распространенной беды: каждый день на улицах и магистралях встречаются машины, у которых на ходу лопаются колеса. Опытный водитель и на малой скорости, конечно, отрулит, справится с внезапно возникшей проблемой, а вот начинающий и разогнавшийся — вряд ли. Почему на ходу взрываются колеса и как этого избежать? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чудес, увы, не бывает, и любой сложный многосоставный механизм нуждается в регулярном и профессиональном сервисном обслуживании. Автомобиль — точно так же: его ресурс прямо связан с определенным набором процедур, который нужно выполнять строго по сроку. И кроме тривиальных замен масел и колодок, у других его узлов так же есть срок годности, выраженный и в часах, и в километрах. В частности — у шин.

Экономия на покрышках, выраженная в легендарном «еще походит», регулярно приводит к проблемам. Например, специалисты убеждены, что износ половины протектора уже многократно снижает возможности шины, но кто выбрасывает у нас резину, сношенную на 50%? Правильно, никто.

Вот когда протектора уже видно не будет, а шина превратится в слик — вот тогда рассмотрим вопрос замены. Более того, реальный срок годности покрышки — около пяти лет. Но «по дате» тоже никто не меняет, не замечая трещинки, паутиной разбегающиеся по всему колесу. А это — симптом скорого появления грыжи, а также высокий шанс на то, что на легкой кочке колесо просто взорвется. И хорошо, если скорость будет невысокой.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Еще одной распространенной проблемой, которая в итоге может привести к внезапному и неожиданному взрыву колеса, является, как ни странно, износ подвески. Выход из строя рычагов, сайлентблоков, шаровых и пружин с амортизаторов так же приводит к тому, что автомобиль теряет штатное положение колеса, что, естественно, тут же сказывается на состояние резины.

Колесо стоит криво, трется об арку или стойку, буквально разрывая в том числе внутреннюю, глазу невидимую сторону покрышки. Однажды корд протрется до дыр, а колесо просто взорвется. И происходит это очень и очень быстро. Вывод следует сделать простой: не ждите чуда, следите за машиной и ее техническим состоянием.

С годами и километрами каждый элемент транспортного средства в частности и весь автомобиль в целом требует больше внимания от владельца. И если где-то что-то запустить, то проблема потянет за собой новые и новые, что в итоге сделает счет за ремонт просто неподъемным. И единственный способ обойтись малой кровью — это оперативное вмешательство. Альтернатива — приобретение автомобиля, но текущие ставки по кредитам делают этот механизм, называя вещи своими именами, недоступным.