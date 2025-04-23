Почему в пробке даже у «молодой» машины иногда закипает мотор

Большинство автовладельцев уверены, что перегрев двигателя, в основном, возникает у машин с большим пробегом. Между тем, если проанализировать запросы в профильных соцсетях, можно найти немало фактов, когда подобные неприятности происходят и с относительно «молодыми» авто. Почему так происходит, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда в пробке из-под капота соседней машины валит густой пар. Это верный признак перегрева двигателя — серьезной проблемы, способной нанести мотору непоправимый ущерб. Мастера автосервисов подтвердят: даже однократный перегрев часто приводит к снижению мощности и ресурса силового агрегата, а для восстановления его работоспособности нередко требуется частичная разборка.

Почему же перегревается мотор? Основных причин две: неисправности системы охлаждения, составляющие, кстати, треть всех поломок агрегата, и механические дефекты самого двигателя. К первой относятся износ компонентов (помпы, термостата, радиатора), некачественный или старый антифриз, потерявший свои свойства, а также засорение каналов охлаждения из-за накипи или отложений.

Остальное — это системные проблемы с двигателем. Тут и применение неподходящего топлива (скажем, низкое октановое число или примеси), и перегрузки в условиях долгой работы на низких оборотах (например, в пробке), и что, крайне важно знать, неправильно подобранное моторное масло.

Фото: svipolylatur.org

На последнем аспекте стоит остановиться отдельно. Специалисты по ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) особо отмечают, что правильный выбор лубриканта наиболее критичен для современных турбированных моторов с прямым впрыском, которые активно завоевывают рынок в последние годы.

Эти силовые агрегаты отличаются высокой тепловой нагрузкой и, соответственно, жесткими требованиями к используемым смазочным материалам. Тем, кто не слишком силен в технике, напомним, что масло в ДВС не только снижает трение, но и отводит избыточное тепло от деталей цилиндро-поршневой группы.

И если смазка не соответствует спецификациям производителя, а двигатель долго работает на холостых оборотах (например, при езде в заторах), давление в системе падает. Что приводит к масляному голоданию, из-за чего смазка перестает эффективно охлаждать детали, и температура в зоне трения резко возрастает

В такой ситуации даже исправная система охлаждения может не справиться с отводом лишнего тепла, особенно в жаркую погоду. Вывод тут очевиден: чтобы избежать подобного развития событий, используйте только тот лубрикант, который рекомендован производителем для климата вашего региона.

Фото производителя

Как уже отмечалось выше, особого внимания при выборе моторного масла требуют турбированные моторы прямого впрыска у современных иномарок, отличающиеся высокой тепловой нагрузкой. Для таких силовых агрегатов выпускаются специальные лубриканты с улучшенными параметрами.

Масла уже достаточно давно поставляются и на наш рынок, а их ассортимент представлен в том числе и рядом зарубежных брендов. Так что найти для своей машины подходящую моторную смазку труда не составит. Главное в этом деле — правильно подобрать нужную спецификацию продукта и его класс качества.

Из числа зарубежных смазок, которые официально поставляются на рынок России, можно выделить, например, немецкие лубриканты серии Green Oil+ от фирмы Bizol. Эти лубриканты, в которых применена базовая «синтетика» с улучшенными свойствами, разрабатывались под весьма жесткие режимы эксплуатации автомобилей, включая движение жару или длительное «толкание» в дорожных городских заторах.

Как отмечают эксперты, эксплуатационными особенностями продуктов Green Oil+ являются низкие потери на испарение и стабильность температурно-вязкостных показателей. К тому же, масла отличаются высокой прочностью удержания смазки на деталях мотора, что позволяет существенно уменьшить их износ.