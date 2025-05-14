Эксперт объяснил, как правильно мыть двигатель, чтобы избежать серьезных поломок

Неправильный подход к мойке двигателя может привести к серьезным последствиям: от временных проблем с запуском до необходимости дорогостоящего ремонта. Соблюдение простых правил позволит сохранить его в идеальном состоянии, избежав дорогостоящего ремонта. А каких именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит назвал одной из самых главных ошибок мойку горячего двигателя. Резкий перепад температур может вызывать трещины в алюминиевых деталях и нарушить герметичность прокладок. Перед началом работ необходимо дождаться полного остывания мотора и обязательно защитить электронные компоненты — отсоединить аккумулятор, закрыть генератор, блок управления и другие чувствительные к влаге компоненты.

Особую осторожность следует проявлять при использовании воды под высоким давлением. Мощная струя может повредить изоляцию проводов, разорвать шланги и занести влагу в критически важные системы. Эксперт рекомендует применять специальные жидкости, которые защитят электрические соединения от возможного короткого замыкания.

После мойки необходимо тщательно просушить зону очистки сжатым воздухом, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Для сохранения результата и защиты деталей стоит обработать резиновые и пластиковые элементы специальными консервантами. Эти меры помогут избежать появления плесени и преждевременного износа компонентов.

А вообще, от греха подальше, лучше все же обращаться в специализированные центры, где работают профессионалы с соответствующим оборудованием и опытом.