А где насос: самый простой и быстрый способ сломать литой диск

Ремонт литых дисков — дело недешевое, да и не всегда возможное: порой повреждения настолько сильны, что дальнейшие инвестиции в имеющийся комплект просто бесполезны, проще уж купить новый. Довести, как ни странно, диск до такого состояние, что чинить его не имеет смысла, совсем не сложно — достаточно одной весьма распространенной водительской ошибки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Колесные диски серьезно влияют на общий внешний вид автомобиля, так что в России большие радиусы и стильные дизайны ценятся и стоят дорого. Никого не убедит ни повышенный износ трансмиссии и подвески, ни высокая цена низкопрофильной резины. Это все брызги, тлен, главное — колеса побольше. Расходы — ничто, имидж — все!

Кстати, это комплимент и дорожникам: на такой «обуви» по плохим дорогам не поездишь, так что со второй извечной бедой, выходит, справились. Но, увы, не везде: периодически на бескрайних наших просторах находятся еще проезжие части, где оставить колесо — дело одной «удачной» ямы.

Считается, что именно разбитые дороги приводят к повреждению литого диска, появлению трещин и даже сколов, которые после придется заваривать аргонно-дуговой сваркой, поскольку алюминий поддается ремонту только в газовой среде. Сантиметр шва — от 700 рублей, если что. Но горькая правда жизни говорит об обратном: чаще всего в фатальном повреждении диска виноват именно водитель.

Во-первых, диски ломаются в авариях. Во-вторых, «переваривание» столкновений с бордюрными камнями в их обязанности не входит. Но самый распространенный вариант, который регулярно приводит к поискам «запаски» и поездке к сварщику — еще проще. И, увы, куда популярнее.

В трех случаях из четырех, «литье» особенно страдает даже от не самой выдающейся «неровности» в тот момент, когда водитель ездит на спущенных шинах.

Логика работы колеса подразумевает, что резина берет на себя роль демпфера, компенсируя удар за счет сжатия. Однако если покрышка спущена, то вобрать в себя «всю яму» она уже не сможет: все передается прямиком на диск, а транзитом через него — на подвеску. В результате, как правило, литой диск мнется или лопается.

И примеров тому — миллион: простой мониторинг бесплатных объявлений показывает, что великое множество подержанных литых дисков продается уже со сварным швом. Выходит, не даром во всех советских книгах по содержанию и обслуживанию автомобилей черным по белому было написано: не стесняйтесь регулярно проверять давление в шинах и подкачивать колеса по необходимости. Хотя бы — раз в неделю.