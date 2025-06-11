Эксперт Субботин напомнил главные правила заправки кондиционера в авто фреоном

Большинство неисправностей в работе климатических установок автомобилей возникают из-за халатного отношения владельцев транспортных средств и низкой квалификации мастеров в некоторых сервисных центрах. А основной просчет со стороны водителей заключается в стремлении минимизировать расходы на обслуживание, в том числе заправляя систему «на обочине».

Почему не стоит обращаться в передвижные пункты у дороги

В беседе с «Российской газетой» руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин отметил, что на первый взгляд заправка кондиционера в передвижном пункте, расположенном у дороги, не таит в себе опасности. Однако недобросовестные исполнители вместо специального хладагента могут закачать в систему, например, пропановую смесь — газ, который применяется в бытовых зажигательных устройствах. В лучшем случае это приведет к выходу из строя оборудования, в худшем — к взрыву и разрушительным последствиям.

Хладагент выполняет целый ряд важных задач: обеспечивает понижение температуры воздушных потоков, поддерживает необходимое давление в контуре и способствует равномерному распределению смазочного материала по всем компонентам системы.

Необходимо учитывать, что для каждой модели производитель строго регламентирует определенный объем рабочего вещества. Его превышение или недостаток одинаково негативно влияют на работоспособность узла. При снижении количества хладагента компрессорное устройство — самый дорогой элемент системы — функционирует в режиме повышенной нагрузки. Его повреждение может потребовать значительных финансовых затрат на восстановление, исчисляемых десятками тысяч рублей.

Эксперт подчеркивает, что корректная заправка системы требует применения сертифицированного оборудования, которым не располагают кустарные мастерские и передвижные сервисы. Кроме того, важно строго следовать правилам, меняя в том числе и масло. Его недостаток приводит к ускоренному износу подвижных элементов и риску заклинивания компрессорного блока.

Обновление смазочного состава должно осуществляться в рамках регулярного обслуживания климатической системы, которое рекомендуется проводить минимум 1 раз в год.