Эксперт Ожогин объяснил, как короткие поездки влияют на моторное масло

Короткие поездки на расстояние 2-15 км наносят двигателю больший вред, нежели длительные трассовые. Это связано с тем, что в городском режиме на преодоление 100 км требует около пяти часов работы мотора, тогда как на трассе тот же путь занимает всего час. В результате масло в первом случае стареет в пять раз быстрее.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал эксперт компании Tamashi Константин Ожогин. И подчеркнул, что особую опасность представляют холодные запуски, при которых лубрикант не достигает оптимальной рабочей температуры в 90-110 градусов, оставаясь ниже 70 градусов. Это приводит к двум негативным последствиям: образованию конденсата (его можно опознать по белому налету на крышке маслозаливной горловины) и разжижению смазки несгоревшим топливом. Наибольший износ деталей, до 75%, происходит в первые 30 секунд после запуска, пока загустевшее на холоде масло не начнет нормально циркулировать по системе.

Стандартные рекомендации производителей по замене масла часто не учитывают реальные условия эксплуатации — пробки, частые запуски двигателя и низкие температуры. В России, где 95% автомобилей используются в таком режиме, интервалы между заменами следует сокращать вдвое. Или когда появляются следующие признаки: запах бензина, индикатор давления масла на прогретом двигателе, необычно темный или, наоборот, светлый цвет лубриканта, а также образование эмульсии на крышке.

Для минимизации негативных последствий коротких поездок рекомендуется сокращать интервалы замены масла до 7-10 тысяч км. Следует отдавать предпочтение синтетическим продуктам классов 0W-20 или 5W-30. В холодное время года необходимо прогревать мотор в течение 60-90 секунд перед началом движения. Кроме того, полезно раз в месяц совершать продолжительную поездку на расстояние 30-40 км по трассе.