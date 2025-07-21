Эксперт объяснил, можно ли с помощью «спортивного» бензина повысить мощность ДВС

«Спортивное» горючее (такое, как АИ-102 или АИ-110) предназначено для форсированных моторов с турбиной или увеличенной компрессией. Такое топливо обеспечивает реальный прирост производительности — порядка 10-15% преимущественно в средних оборотах. Но стоит ли ждать подобного эффекта на гражданских авто с «простыми» силовыми агрегатами?

Есть ли смысл тратиться на топливо АИ-102 или АИ-110

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил, что на гоночных машинах увеличение производительности достигается за счет более эффективного воспламенения топливовоздушной смеси и минимизации вероятности детонационных процессов.

Что же касается гражданских машин, разработанных под АИ-95 или АИ-98, применение «гоночного» бензина не приведет к ощутимым изменениям. Современные электронные блоки управления двигателем адаптируются под топливо, и разница в мощности окажется незначительной — максимум 1-2%, чего водитель даже не заметит.

Кроме того, эксплуатация высокооктанового горючего в «неподготовленных» силовых установках может оказаться нецелесообразной с финансовой точки зрения. Цена такого топлива существенно выше — от 200 до 600 рублей за литр, что при повседневном использовании приведет лишь к необоснованным тратам.

Следует также принимать во внимание технические особенности. К примеру, в устаревших карбюраторных двигателях высокооктановое горючее способно спровоцировать перегрев, а в современных агрегатах без соответствующей калибровки электроники его преимущества не будут реализованы в полной мере, подытожил эксперт.