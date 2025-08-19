Российских водителей вынудили платить за автомойку на 35% больше

С января по июнь текущего года ежемесячные расходы россиян на услуги автомойки в среднем составили 734 рубля, что на 35% выше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Больше всего о чистоте своей машины заботились водители в возрасте от 36 до 55 лет.

Траты мужчин оказались в три раза больше, чем у женщин

Статистикой поделились аналитики «СберСпасибо», изучившие ситуацию в 86 регионах России. Выяснилось, что в зависимости от места жительства наши автомобилисты мыли своих «ласточек» на мойках, выкладывая за это от 331 до 2091 рубля в месяц. Ценник различается примерно в шесть раз. Меньше всего вложений потребовалось от жителей Чечни, верхняя планка пришлась на Чукотку.

Как правило, автомойки в стране пользуются максимальной популярностью весной. За первые шесть месяцев прошлого года пиковые расходы населения в этом плане приходились на март и апрель, а в 2025-м — только на начало весеннего сезона.

Топ-5 регионов по наибольшему объему трат на автомойку не поменялся. Лидерство сохранили москвичи, выложив 3,3 млрд рублей. Следом идет Подмосковье — 1,5 млрд, первую тройку замыкает Петербург — 1,06 млрд. В конце списка числятся Татарстан и Свердловская область.