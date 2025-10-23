Эксперт Бахарев напомнил, какое моторное масло больше подходит для морозов

С приходом морозов ключевым свойством моторного масла становится способность сохранять текучесть для облегчения запуска двигателя. Загустевшая смазка затрудняет вращение коленчатого вала и вызывает запоздалое поступление лубриканта к трущимся поверхностям, что ведет к их ускоренному износу.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. И напомнил, что основным показателем «зимней пригодности» масла является его класс по SAE. Для низких температур лучше выбирать составы с маркировкой 5W или 0W. Ведь чем ниже цифра перед литерой W, тем легче жидкости «прокачиваться» в морозы. Так, масла с 0W сохраняют текучесть при температуре ниже -35 °C, а 5W — до -30 °C.

— Очень важным параметром является содержание базовых масел IV-группы. За счет применения ПАО моторные масла обладают большим пределом «температурной прочности» как в холодное время года, так и при высоких температурах, что обеспечит надежную и беспроблемную эксплуатацию двигателя в любую погоду, — объясняет эксперт.

Кроме того, важно удостовериться в подлинности продукции. Фальсификат зачастую не обладает заявленными свойствами и может утратить текучесть даже при незначительном похолодании. Еще важно учитывать температуру застывания масла. Ее, как и прочие характеристики, можно найти в технической документации.

Перед зимним сезоном также стоит проверить дату выпуска и целостность тары, поскольку свежесть и герметичность напрямую влияют на сохранность свойств жидкости.