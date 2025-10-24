Эксперт Трушкова рассказала, как правильно «консервировать» автомобиль на зиму

Если вы не планируете использовать автомобиль в зимнее время года, то его нужно правильно «законсервировать». Ведь даже простаивающая под окнами машина потихоньку изнашивается: появляется коррозия, деградируют технические жидкости, разряжается аккумулятор, стареют резиновые элементы. А как всех этих неприятностей избежать, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова отметила, что первым делом нужно провести тщательную очистку и обработку кузова для устранения грязи и защиты от влаги. Надо вымыть автомобиль целиком, включая арки и днище, обработать специальным составом и как следует просушить. Кроме того, следует смазать все подвижные элементы и уплотнители.

Чтобы защитить от негативного воздействия топливную систему, стоит заправить бак до полного и добавить стабилизатор-консерватор — это предотвратит образование ржавчины от конденсата. Что касается моторного масла, то его, вопреки мифам, лучше перед «консервацией» заменить, так как в отработке содержатся вредные примеси, способствующие внутренней коррозии.

Аккумулятор следует снять и отнести в теплое помещение, тормозные диски — обработать специальным составом, защищающим от коррозии, а подвеску — разгрузить, приподняв автомобиль на подставках. Помимо этого, стоит увеличить давление в шинах, убрать все лишнее из салона (а вместе с тем — провести уборку и установить влагопоглотитель), а также подготовить чехол из «дышащего» материала, которым укроете кузов.

Наконец, эксперт перечислил то, чего делать, напротив, не нужно. А именно — раз в неделю прогревать двигатель, использовать стояночный тормоз, оставлять в машине органические продукты или бытовую химию, которая может испортиться, а также парковать автомобиль на голой земле или бетоне (лучше подложить доски или маты).