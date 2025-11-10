Русифицировать «китайца»: почему услуга по перепрошивке «мозгов» авто такая дорогая

Серый импорт, в рамках которого привычные модели машин, а также популярные китайские привозили и пока еще привозят к нам «мимо официальных дилеров», стал настоящим решением для тех, кто хотел обновить «колеса», одновременно на этом сэкономив. Однако такой автомобиль необходимо, как правило, русифицировать. То есть добавить в меню и приборную панель русский язык, что до сих пор остается непростой задачкой. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Десятки тысяч автомобилей за последние три года приехали в Россию окольным путем — через «параллельку». Что это были за авто? В самом начале санкционного беспредела, в 2022-м и частично в 2023-м, множество прибывающих ТС были изначально сделаны для РФ, после выставлены на продажу в ОАЭ, а оттуда уже, руками и бортами «частников», доставлены в нашу Необъятную. Но к началу 2024-го запас таких машин иссяк, а к нам повезли уже транспорт, созданный для других рынков. В частности — для «поднебесного», границы с которым остаются открытыми наиболее широко.

Ключевым отличием и наиболее чувствительной неприятностью средств передвижения был не странный набор функций или отсутствие адаптации для российских условий эксплуатации, а приборная панель и мультимедиа, скажем, на китайском. Пользоваться — невозможно, а ведь львиная доля опций комфорта у новой машины зашита именно в центральный экран!

Спрос в очередной раз породил предложение, решение нашли быстро: отечественные умельцы начали перепрошивать блоки, русифицируя «параллельный импорт». Правда, при выборе поставщика услуги многие автолюбители сталкивались с морально-финансовым диссонансом: прошивка стоила либо 5000-10 000 рублей и делалась буквально за час, либо уже сотню тысяч рублей и занимала почти день, а в рамках процедуры машина и вовсе разбиралась. Почему так?

avtovzglyad.ru

Дело в том, что прошивка — это фактически взлом электронных блоков автомобиля. И сделать его можно двумя методами: залить новую программу сверху или зашить в блок. Технически, наверное, описание не совсем корректное, но для простоты картины — оставим так.

Залитая сверху, новая прошивка каждый раз сталкивалась с предустановленной системой защиты, а на 5-10 раз уже не позволяла скинуть ошибку — конфликт заводского ПО и пиратски накинутого сверху давал о себе знать. Да и сама «маска» в трех случаях из трех была ворованной, что тоже сказывалось на работоспособности. Приходилось вновь ехать к установщику, чтобы процедуру повторить.

Был и второй вариант, которым пользовались, как правило, дилеры, что возили машины партиями. Те, дабы избежать проблем, ставили новую прошивку за 100 000 рублей: приезжал специалист проверенной компании, которая являлась обладателем той самой новой программы, и проводил все необходимые процедуры.

Нужно было «обновить» около восьми блоков, каждый из которых требовал 40-минутной операции. Кстати, создание «русификатора» обходится примерно в 5 000 000 рублей и так — на любую модель. С таким ценообразованием программа физически не может стоить пять «штук» и окупаться на тысячной прошитой модели — их столько может просто не быть.

avtovzglyad.ru

Хотя у нас и говорят, что «дешевое плохим не бывает», но русификация нового ТС под это правило не подпадает.

Увы, копеечные услуги, которые часто предлагают даже на автомойках, не способны решить сложной задачи перевода всех элементов на наш великий и могучий. Да и надежные фирмы, увы, не могут гарантировать достижения стопроцентного эффекта — там тоже иногда бывают и «ляпы», и потери опций, и горящие на приборной панели ошибки.

Ведь и то, и другое, напомним еще раз, взлом заводского ПО с заменой его на «самолепное». А в таком случае никакой уверенности в сложном и технологичном автомобиле уже нет и быть не может. Так, владельцы Liхiang, изначально вынужденные русифицировать все автомобили, сталкивались с множеством проблем.

А потом, когда в меню официально появился английский язык, сразу бросили это бессмысленное занятие — проще так, чем морочиться с кривыми прошивками. Бизнес по «русификации» Liхiang, некогда приносящий потрясающий доход, мгновенно вымер.