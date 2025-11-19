Самострел: что будет с фарами и фонарями авто, если поставить китайские лампочки

В стремлении улучшить головной свет или «заметность» задних фонарей своей машины нет ничего противоестественного: каждому водителю хочется лучше видеть дорогу ночью и быть особенно приметным для коллег по трафику, скажем, в тумане или в темный предрассветный час. Проблемы начинаются, когда для решения этой задачи используют, мягко говоря, не самые качественные технологии. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тюнинг оптики, который, собственно, и подразумевается под словосочетанием «улучшение света фар», в России через раз дает осечку. Первое, что стоит вспомнить — это ст. 12.5.1 КоАП РФ, то есть управление транспортным средством при наличии неисправностей или внесенных изменений в конструкцию, должным образом не оформленных. Штраф — 500 рублей.

Про «свет» в данной статье вообще много: например, в п. 3 сказано, что управление ТС, у которого на передней части установлены световые приборы с огнями красного цвета, а так же, внимание, световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствует основным положениям по допуску ТС, карается лишением в/у на срок от шести месяцев до года и конфискацией тех самых световых приборов.

Жестко? Еще как! Однако, этот «якорь» в России никого не останавливает: темные дороги, длинные зимние ночи и прочие особенности отечественной эксплуатации автомобиля делают «реконструкцию» оптики одним из самых популярных направлений тюнинга. Впрочем, штраф и даже лишение «прав» — далеко не финал последствий.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

«Кастомайзинг», в рамках которого в оригинальную или «аналоговую» фару «прибивается» мощная китайская лампочка, из раза в раз приводит к печальным последствиям. Например, от обычной галогенки, сделанной в Поднебесной без контроля и соблюдения требований, фара может просто расплавится. Причем, что особенно забавно, случается такое не только с головной оптикой, но и с задними фонарями, где, казалось бы, стоят крошечные «лампочки Ильича».

С передней блок-фарой же происходят не менее драматические события: она не только подвержена деформации и повреждению переднего прозрачного колпака, но и выгоранию отражателя, восстановление которого — целый квест. И это помимо и «сверхурочно» от постоянного балансирования на грани закона под страхом потери водительских «корочек».

Хочется сделать лучше головной свет? Есть несколько качественных решений. Перво-наперво, никто еще не придумал ничего лучшего, чем, например, новая фара от автомобиля в богатой комплектации, с предустановленным с завода ксеноновой лампой. На самом блоке будет специальное обозначение: индекс DC для ближнего и DR для дальнего света. Либо DC/R, что означает готовность «светильника» работать и ближним, и дальним.

Пункт номер два — толковое и грамотное восстановление собственной фары: мойка внутри, чистка и, по необходимости, полировка стекла с последующим нанесением нового слоя защитного лака. Поверьте на слово, работает отлично, проверено на себе. Все остальное, в лице дооснащения блока линзой, интеграция диодных и ксеноновых ламп, «втыкание» различных «ангельских глазок» и прочих диодных лент — незаконно, а также ведет к порче дорого даже для отечественного авто элемента — самой блок-фары. Ну а конечное решение каждому принимать самостоятельно.