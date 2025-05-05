Вспышка перед смертью: как и кого убивает «колхозный ксенон»

Ночь. Дорога. И вдруг окружающая действительность исчезает в ярчайшей вспышке. На долю секунды вы теряете зрение, как будто кто-то ударил световым мечем прямо по глазам. Скорее всего, это не работа ситха Палпатина, а атака обладателя «колхозного ксенона» оснастившего свое ведро с гайками светом-убийцей, способным ослепить мгновенно и превратить дорогу в смертельную ловушку. В нюансах проблемы разобрался портал «АвтоВзгляд».

По словам офтальмолога Бориса Малюгина, неожиданный всполох яркого света действует на глаза как фотовспышка в упор: фоторецепторы сетчатки выключаются, а глаз теряет способность адаптироваться к темноте. Ожог роговицы, нарушение функции хрусталика, временная слепота — последствия знакомые тем, кто сталкивался со снежной слепотой, поражением сварочной дугой и... нелегальным ксеноном.

Академик Островский доказал, что мощное ультрафиолетовое и синее излучение от несертифицированного ксенона провоцирует фоторетинит — химическое разрушение сетчатки, причем нередко с необратимыми последствиями для зрения.

Фото: globallookpress.com

И страдают не те, кто нарушает, а те, кого нарушители ослепляют. Российские офтальмологи зафиксировали следующее: в глазах даже у людей без наследственных заболеваний, после ночных поездок в условиях ослепления выявляются поражения макулярной области сетчатки.

Пожилые водители в особой зоне риска. Как установили специалисты Mainster&Timberlake, с возрастом внутриглазное рассеяние света возрастает, и даже слабая вспышка превращается в смертельную ловушку: водитель теряет ориентацию, реакцию, контроль. Но вернемся к головной оптике автомобиля.

Если говорить коротко то, заводской ксенон — сложная система: линзы, четкая светотеневая граница, автокорректор наклона, омыватели фар. Колхозный ксенон — это кустарная установка ламп в фары рассчитанная, как правило, на галоген. Без регулировки, без оптики, без элементарных норм установки.монтажа.

Свет разрывает темноту, бьет прямо в глаза встречным водителям и/или отражается в зеркалах, превращая дорогу в ослепляющий кошмар. Кустарно установленный ксенон светит некорректно, нарушая международные стандарты светораспределения. Каждая вспышка такого света — удар по глазам. Каждый удар по зрению — риск не успеть увернуться от беды.

Фото: globallookpress.com

О чем, в том числе говорят конкретные факты, от которых темнеет в глазах. Так, скажем, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), до 15% всех ночных аварий связано именно с ослеплением фарами.

В Европе сотни аварий в год происходят из-за неконтролируемого света.

В 2022 году Королевский автомобильный клуб Великобритании (Royal Automobile Club, RAC) опубликовал тревожный отчет: более 65% водителей жалуются на ослепляющий свет новых машин. Как подчеркивает Род Деннис, старший специалист RAC:

«То, что раньше было просто раздражителем, теперь становится фактором смертельной опасности на дороге».

Кустарный ксенон — это не просто нарушение правил. Это заложенная под капот мина. Это свет-убийца, который разрывает темноту, выжигает зрение и превращает дорогу в смертельный лабиринт. Вспышка — и вместо полос перед глазами только серая каша. Секунда потери реакции — и дорога уже не дорога, а прямая как минимум в больницу. Каждый кустарный апгрейд — это не просто риск. Это скрытая атака на жизнь других водителей.