Well done: врачи считают подогрев автомобильных сидений очень вредным делом

С наступлением холодов многие водители смахнули пыль с клавиши подогрева сидений: приземлиться в теплое, конечно, намного приятнее, чем на промерзшее за ночь кресло. Да и отогревать порядком задубевшую «пятую точку» куда лучше, когда включен режим медленной прожарки. Однако у граждан, знакомых с медициной на более высоком, нежели обычный водитель, уровне есть свои мысли относительно популярной и востребованной функции. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Теплые опции», такие как подогрев руля, лобового стекла и сидений — давно уже стали неотъемлемой частью почти любого автомобиля в России: так уж исторически сложилось, что зимой у нас холодно. Да и осень с весной запросто могут подкинуть заморозков, коим некоторые крещенские морозы позавидуют. Так что изобилие разных грелок — условие обязательное, а уж «конфорка» для кресел и вовсе не обсуждается. Но есть у последней, как водится, и обратная сторона: оказывается, мы все пользуемся ей неправильно. Более того, с ущербом для здоровья.

Врачи убеждены, что ни мужчинам, ни женщинам регулярное использование подогрева сидений на пользу не идет. Внезапно выяснилось, что органы человеческие к постоянному прогреву не готовы, а включенный обогрев сидух запросто приведет к серьезным последствиям, независимо от пола.

Перечислять болячки и заболевания, которые светят любителям постоянно ездить с включенной «грелкой», не будем, не наш профиль, однако список длинный, а названия в нем — врагу не пожелаешь. Так что выключайте прямо сейчас.

Фото Ingrid Balabano/loballookpress.com

Правда, ключ к проблеме кроется не в самой опции, а в манере ее использования. Медики считают, что в посадке на промерзшее кресло ничего полезного нет, так что сам факт обогрева не обсуждается. Другой вопрос, что лучший вариант — включить его на момент чистки транспорта от снега, а загрузившись — сразу выключить.

На самый крайний случай можно позволить себе не более пятнадцати минут в режиме подогрева, после чего опцию опят же следует деактивировать. Кто так делает, глядя на часы? Правильно, никто: начнет подгорать «пятая точка» — тогда и вырубаем отопление. А это, как оказалось, вредно.

Автомобиль — сложная и многосоставная штука, обладающая целым арсеналом различных опций и функций. Но такой подход в автомобилестроении подразумевает, что водитель не только изучит матчасть по приложенной к машине инструкции к пользованию, но и будет «включать голову», когда начнет тыкать на кнопки. Увы, так получается не всегда, а в наших широтах изучение «мануала» и вовсе считается дурным тоном. По ходу разберемся! А потом — долгие очереди в поликлинике и неутешительные диагнозы.