Ради пятой точки: почему в машине не работает подогрев сидений

Стоило на улице похолодать, как тут же полезли первые, как назло, неисправности, непосредственно связанные с теплом в салоне автомобиля. Например, внезапно отказались заниматься своими прямыми обязанностями подогревы сидений. И куда, спрашивается, с такой проблемой бежать? Правильный ответ — никуда. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За окном с удвоенной будто бы скоростью пролетают последние осенние деньки, заметно похолодало, а самые «скороспелые» автовладельцы даже сменили летние покрышки на зимние. Зашуршали шипы. Пора уже перевести систему кондиционирования в систему обогрева, а так же задействовать подогрев руля и сиденья. Но вот незадача: кресло отказывается теплеть, томительно ожидая тепла с другой стороны.

Водители, впервые столкнувшиеся с подобной неисправностью, как правило, очень встревожены и взволнованы. И то сказать: никто и никогда этих самых обогревов не видел, следовательно, не понимает принципа их работы. Отсюда следует и недопонимание причин поломки — куда копать-то собственно?

Во-первых, скоропалительные выводы в адрес такого сложносочиненного устройства, как автомобиль, приводят исключительно к негативным последствиям. Резкие движения, знаете ли, здесь не нужны. Выдыхаем, можно даже колесо пнуть, если есть потребность, а дальше включаемся в работу.

Фото портала АвтоВзгляд.

Система «отопления» кресла состоит из самого нагревающегося элемента, который может повредить время, либо кривые руки, вмешавшиеся со швейной иглой или строительным ножом в нормальную структуру кресла.

Если ни того, ни другого не происходило — проблему следует искать по иному адресу, оставьте сиденье в покое.

Первое, что действительно стоит сделать, это проверить подключение под креслом: колодки проводов, там проходящие, должны быть сомкнуты. Но от времени и наших дорог, фишки разбалтывают и порой отсоединяются друг от друга по собственной воле. Соединим — и будет тепло. Но если электрика в исходном заводском состоянии, то следует пройти далее по списку возможных неисправностей.

Например, заглянуть в блок предохранителей. А все ли «флажки» целы? Следующий «адрес» — клавиша, она частенько становится причиной неисправности. Вытащить ее — дело нескольких минут, так что достаем, осматриваем и если выглядит все пристойно, «прозваниваем» мультиметром.

Фото портала АвтоВзгляд.

Нет прибора? Подойдет товарищ с точно таким же автомобилем: замена на заведомо исправный блок всегда даст ответ на вопрос. Последний возможный «пункт назначения» — реле. Оно редко выходит из строя, но и такое в наших широтах случается: достаем, берем два коротких тонких проводочка, один на «плюс» аккумулятора — другой на минус. Щелкает? То-то и оно! Коли щелкнет — исправно, ну а на «нет» — и суда нет.

В четырех случаях из пяти такая простая локальная и полностью самостоятельная диагностика проблему найти позволит. Редко, но все же бывает «сбой» в проводке, когда перегнил один-единственный проводок. Таких случаев — один на миллион. Но его искать — эту уже занятие не на один вечер, да и перенести его лучше в теплый гараж. Это надолго.