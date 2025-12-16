Автоэксперт Ершов напомнил, какие вещи обязательно нужно положить в авто зимой

Зимой в автомобиль стоит положить толстое одеяло и теплую одежду: шапку, варежки, запасные носки, шарф, свитер. Они могут очень пригодиться, если машина заглохнет где-нибудь в лесу на трассе при резко отрицательных температурах, и придется долго ждать помощи. Еще от переохлаждения спасут грелки для рук, ног и карманов. И особенно важно позаботится обо всем этом, если вы часто выезжаете за город с детьми.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIt Service Константин Ершов, важно иметь в автомобиле внешний аккумулятор или автономное пуско-зарядное устройство, которое может питать смартфон. При низких температурах часто подводит не только АКБ, но и батарея мобильного телефона.

Следует обязательно положить ручной фонарь с дополнительными элементами питания или его налобный вариант. Он пригодится как для обозначения своего местоположения на обочине, так и для проведения ремонтных работ в темное время суток. Использование фонарика на телефоне быстро расходует его заряд, что в мороз может стать серьезной проблемой.

Еще зимой могут понадобиться лопата (предпочтительно металлическая), песок, специальные коврики из резины, трос для буксировки и рабочие перчатки. Все это поможет выбраться из снежного плена или сугроба. С помощью лопаты можно откопать колеса и расчистить пространство под авто, а песок или коврики дадут необходимое сцепление, объясняет эксперт.

Нелишним будет запастись водой — при этом она должна храниться в обычной пластиковой таре, чтобы в морозы не разорвало. «Сухпаек» можно собрать из высокоэнергетических продуктов: зерновых батончиков, орехов, сушеных фруктов. И не забудьте про автомобильную аптечку — в ней должен быть не только обязательных набор медикаментов, но и болеутоляющие средства, а также разные пластыри.

Такие предметы, как щетка для очистки кузова от снега со скребком, аэрозоль против обледенения замков и стекол, а также салфетки из микрофибры, не кажутся предметами первой необходимости, но могут оказаться очень кстати. Как и небольшой набор инструментов, включающий пластиковые хомуты и изоленту. Зимой даже незначительная поломка — например, оторвавшийся подкрылок или поврежденный бампер — без возможности быстрой временной фиксации может перерасти в серьезную неприятность.

— Таким будет расширенный список полезных вещей для автовладельца на период холодов. Но если ограничиваться минимумом, то набор на сильные морозы выглядит так: теплое одеяло и одежда, фонарь, пауэрбанк, лопата, буксировочный трос, скребок со щеткой и базовая аптечка, — подытожил эксперт.